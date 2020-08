Baix Pallars es queixa de la mala cobertura de mòbil i internet

L'Ajuntament de Baix Pallars, al Pallars Sobirà, s'ha posat en contacte amb diverses operadores de telecomunicacions per queixar-se de la mala cobertura de telefonia mòbil i d'internet que hi ha aquests dies al municipi. Tal com han donat a conèixer des del consistori, els darrers dies els han arribat molts avisos de veïnes i veïns referents a aquesta mala connexió.

Des del consistori asseguren que han fet arribar una queixa a les operadores, però han afegit que " seria interessant que també es fes a nivell individual". Des del mateix Ajuntament han explicat que la resposta que els han donat les empreses de telecomunicacions que donen servei al municipi és que tot plegat es deu a la sobrecàrrega provocada per l'increment de població que experimenta la zona a l'estiu, sobretot al mes d'agost. Tot i això, des del consistori han deixat clar que "seguirem insistint i treballant per tenir una xarxa digna".