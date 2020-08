Bellver aprova la construcció d'un nou poliesportiu

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha aprovat la construcció d'un nou poliesportiu. L'equipament es construirà al costat de l'actual poliesportiu amb qui, de fet, compartirà un nou bloc de vestuaris que es construirà al mig. L'alcalde del municipi, Xavier Porta, ha explicat que tot plegat tindrà un cost d'1,8 milions d'euros, que en principi assumirà l'Ajuntament.

Porta ha detallat que "s'havia estudiat refer el poliesportiu actual, però vam veure que tampoc hi havia tanta diferència econòmica amb fer-ne un de nou". A més, ha assenyalat que d'aquesta manera es podrà mantenir l'actual instal·lació per a usos lúdics -tot i que també s'hi podrà mantenir la pràctica esportiva- i destinar el nou només a l'esport.

Cal tenir en compte que l'actual poliesportiu acull nombroses activitats no relacionades amb l'esport, com ara la Festa Major, actes de la fira ramadera o la Fira d'Esport i Natura, amb el mercat d'esquí de segona mà. En aquest sentit, Porta ha indicat que "ara, cada cop que s'hi fa un acte, hem de tancar el pavelló a la pràctica esportiva entre una setmana i deu dies, entre que es munta i es desmunta tot". Quan hi hagi el nou equipament, ha indicat, això ja no passarà.