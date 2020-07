Bellver vol més diners per a la residència i presentarà al·legacions al PUOSC

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya presentarà al·legacions a la resolució del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), ja que vol més diners dels que li ha atorgat la Generalitat per ampliar la residència sociosanitària de Sant Roc. En concret, el govern li ha atorgat, a través de dues línies d'aquest pla, un total de 171.000 euros. En declaracions a l'Ara Pirineus, l'alcalde de Bellver, Xavier Porta, s'ha mostrat indignat amb aquesta quantitat, tot recordant que la residència de Sant Roc dona servei "ja no a la comarca, sinó al país, ja que aquí hi tenim gent de diversos llocs de Catalunya".

Porta ha afegit que les obres per ampliar-la tenen un cost d'1,8 milions d'euros i que, per tant, l'ajuda que els ofereix la Generalitat a través del PUOSC no arriba ni al 10%. "Reclamen que ens donin el màxim que permet el pla, és a dir 250.000 euros en una línia i 120.000 en l'altra". Tot plegat, doncs, sumaria 370.000 euros. Porta també ha posat de manifest, com a argument per demanar més diners a la Generalitat, que l'ampliació de la residència generarà dotze nous llocs de treball fixos al centre, a banda dels temporals que es crearan durant la seva construcció, que podrien ser una trentena durant dos anys.

Sigui com sigui, l'Ajuntament ha deixat clar que els diners que no arribin de la Generalitat els posaran ells, ja que volen que l'ampliació tiri endavant. En aquest sentit, Porta ha explicat que, si tot va segons el previst, "en dos o tres mesos tindrem ja el projecte d'execució i podrem licitar les obres per intentar que comencin aquest any".

La residència s'ampliarà cap a uns terrenys adjacents que l'Ajuntament va adquirir fa cinc anys, i permetran disposar de vint habitacions més, totes elles individuals, tres sales d'estar i una nova cuina i bugaderia. Quan aquesta nova zona estigui acabada, s'hi traslladarà a tots els interns i es rehabilitarà la part antiga. Un cop acabades totes les obres, la residència disposarà d'una cinquantena d'habitacions, totes elles individuals, i d'uns espais comuns més amplis.