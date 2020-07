Calvet anuncia més de 6 MEUR en ajudes a polítiques de muntanya

La Generalitat ha presentat aquest divendres un paquet d'ajuts en polítiques de muntanya per valor de més de sis milions per aquest 2020. Ha estat en el marc del Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), i la Taula estratègica d'estacions d'esquí i de muntanya, presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i celebrada a la Seu d'Urgell.

Així, concretament, es destinaran 2,5 milions a ajuts en matèria d'accessos a nuclis de població, adreçats als consells comarcals de muntanya, la convocatòria dels quals s'obrirà aquest estiu. 2,5 milions més aniran destinats a ajuts per a estacions d'esquí, una iniciativa que s'obrirà en els pròxims dies. D'altra banda, en virtut del conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), cap a l'octubre s'obrirà una línia d'ajuts per a estacions d'esquí nòrdic per valor de 300.000 euros. També es destinaran 300.000 euros als consells comarcals de muntanya per al manteniment hivernal viari, que també s'espera impulsar aquest estiu. Finalment, l 'IDAPA destina 450.000 euros en ajuts als consells comarcals, ajuntaments i entitats, per al desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran.

Durant la reunió del Consell Rector, el Secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha presentat el Programa d'habitatge als municipis rurals, un projecte innovador que té com finalitat abordar la problemàtica de l'habitatge al món rural, especialment als municipis de muntanya. Està relacionat amb la possibilitat de gestionar la disponibilitat i l'adequació dels habitatges existents en desús.

Cinc programes de l'IDAPA

Per la seva banda, l'IDAPA ha presentat el seu pla de treball per enguany, que inclou cinc programes, amb 34 accions específiques de suport a polítiques de muntanya, per un import de 710.000 euros. Entre elles, destaquen un programa de suport al món local i als agents del territori. En aquest sentit, s'obrirà una línia d'ajuts al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural, adreçada a ens locals i associacions, amb la finalitat de consolidar l'economia local, fer valer el patrimoni cultural i millorar la competitivitat professional.

També es durà a terme un programa de dinamització territorial per projectar i reforçar el Pirineu, amb la redacció d'una Estratègia de Pirineu en diferents àmbits. Es realitzarà també un programa Estratègia 2020 de la Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran, amb els Festivals de Senderisme dels Pirineus, que arriben enguany a la cinquena edició amb un total de vuit esdeveniments programats a deu comarques i que oferiran més de 80 activitats de juliol a octubre, amb la previsió de 3.000 participants. Destaca també el programa de dinamització cultural de l'Alt Pirineu i Aran amb l'impuls de l' Associació del Llibre Pirinenc, integrada per un seguit d'escriptors de les comarques pirinenques o el programa de foment i dinamització del sector agroalimentari i ramader.

Amb relació a aquest darrer, s'ha indicat que el mes d'abril es va constituir el grup de treball de producte local de l'Alt Pirineu, amb representants dels ens locals, parcs naturals, grups Leader, altres administracions i associacions de producte local del territori. Es va aprovar un pla de treball 2022 per al suport al sector agroalimentari de l'APiA amb 4 eixos de treball: coneixement i anàlisis del sector, amb la creació de l'Observatori de producte agroalimentari local de l'APiA; suport a la cadena de valor (distribució conjunta comercialització, instal·lacions); promoció i comunicació conjuntes i cooperació (treball cooperatiu i generació d'aliances). També s'inclou el condicionament de l' Escorxador de Sort per tal de condicionar l'espai com a obrador de sala de desfer i manipulació artesanal de carnisseria, per potenciar la producció bovina i ovina de la comarca.

Nou Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya

D'altra banda, en el marc de la Taula Estratègica de les Estacions de Muntanya (TEM), s'ha presentat el Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya de Catalunya, que, segons han indicat des de Territori i Sostenibilitat "és el resultat d'un procés participatiu ampli que ha comptat amb la implicació activa de la Generalitat de Catalunya, les mateixes estacions de muntanya, les entitats i associacions sectorials i les administracions locals implicades". Promogut per la Taula, el Llibre Blanc determina que " les estacions de muntanya són elements clau per al desenvolupament econòmic, social i mediambiental de les comarques de muntanya, generadores de llocs de treball i oportunitats, de connectivitat i de promoció dels Pirineus i el conjunt del país. Sempre mantenint l'aposta del Govern per la col·laboració público –privada en la gestió d'estacions de muntanya".

El conseller Calvet ha posat en valor que "es tracta d'un sector que genera una dinamització econòmica molt important, al voltant dels 375 milions d'euros". Per aquesta raó, ha dit que "són actius que cal cuidar, i ho fem a través de la gestió pública d'alguna de les estacions, amb inversions directes i amb la planificació a curt, mitjà i llarg termini del que han de ser".

Sobre el Llibre Blanc, ha dit que "el document permetrà posar al dia les estacions, projectar-les i que continuïn aportant aquesta dinamització econòmica". "És un punt d'inflexió per fer d'aquests actius una peça molt important per la generació d'ocupació i aquest país viu que necessitem", ha apuntat.

El document planteja 10 eixos estratègics i 26 propostes concretes que van des de la promoció econòmica, fins a un nou marc normatiu, passant per la promoció de la Candidatura Pirineus Barcelona als Jocs Olímpics d'Hivern 2030. Alineat amb el Pla de Govern de la XII Legislatura i l'Agenda Verda post covid-19, el Llibre Blanc impulsa inversions per donar suport a les estacions per abordar la reactivació econòmica.

El Llibre Blanc també ha estimat que cada euro de cost d'una estació genera 9,11 euros en ingressos, cosa que "indica una rendibilitat econòmica molt significativa al territori". La despesa dels esquiadors (171,12 euros per persona i dia en esquí alpí i 47,26 euros per persona i dia en esquí nòrdic), apunten, "es distribueix entre sectors molt importants de les economies locals, com són l'hostaleria, el comerç, el transport, les assegurances i altres despeses, que generen ocupació i fixen població a les mateixes comarques receptores".

Pel que fa a l'entorn, el Llibre Blanc inclou bones pràctiques en la construcció i posada en marxa de les instal·lacions, així com de la gestió energètica i de l'aigua i els residus. En aquest sentit, la gestió de les estacions està alienada amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la UNESCO i l'Agenda 2030.