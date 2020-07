El Cerdanya Film Festival programa 187 obres en 79 sessions diferents

L'11è Cerdanya Film Festival ja escalfa motors i aquest dimarts ha fet pública la Selecció Oficial a concurs, els horaris de les sessions de projecció i la reserva d'entrades. Aquesta nova edició del certamen tindrà lloc entre l'1 i el 9 d'agost i comptarà amb 187 obres programades en 79 sessions diferents. Les obres es distribueixen en quatre seccions principals: curtmetratges (ficció i animació), llargmetratges (ficció i animació), documentals (qualsevol durada) i Fora de concurs.

Tota la informació sobre la programació oficial ja es troba al portal web del certamen, on també es poden reservar les entrades gratuïtes a través de l'aplicació d'Eventbrite, integrada a la mateixa web del festival. L'aforament a cada passi serà limitat a un màxim de 100 persones i és fonamental disposar d'entrada preassignada.

Pel que fa a les novetats d'enguany, destaquen la projecció de curtmetratges de dansa a la fresca, en col·laboració amb el festival Choreoscope, o la projecció de pel·lícules en versió original subtitulada en català. A més, per segon any consecutiu s'organitzarà un campus per a joves professionals del cinema a Bellver de Cerdanya, tot i que enguany l'aforament serà més limitat per culpa de la Covid-19.

Enguany també hi haurà el premi Curtmitratges, amb el qual es vol donar veu a les futures generacions de dones cineastes. Totes les projeccions es faran a la sala de convencions del Museu Cerdà, als jardins del mateix museu i, només per als participants del campus, a la casa de colònies Cal Caló de Cortariu. A conseqüència de la Covid-19 caldrà dur la mascareta posada durant totes les sessions, rentar-se les mans a l'entrada i respectar la distància de seguretat a les cues. En aquest sentit, es recomana arribar amb temps per evitar aglomeracions.

Des de l'organització han afegit que "som ben conscients que l'onzena edició del Cerdanya Film Festival serà molt especial, tant pels espectadors com per tots els qui en algun moment han participat en l'activitat de visibilitzar el cinema fora de les sales comercials i al cor del Pirineu". Han afegit que "som un festival compromès amb el sector i amb tots aquells i aquelles que any rere any marquen amb vermell la cita cerdana, i aquest any no podia ser menys. Així doncs, malgrat la conjuntura actual, tot l'equip hem posat de la nostra part perquè sigui un festival per a recordar: innovant i adaptant-nos a la situació. Perquè la cultura, ara més que mai, necessita el nostre suport".