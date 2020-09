Comença la brama del cérvol

La temporada de brama del cérvol ja està en marxa al Pirineu i un any més ja s'han habilitat els serveis d'informació i observació de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars i del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'any passat es van atendre més de 1.000 persones en els diferents punts. Enguany, s'ha previst un protocol per evitar aglomeracions i mantenir la seguretat en els punts. Des del primer any del servei, s'hi han anat afegint millores i dinàmiques que han ajudat a una major difusió, dinamisme i interacció entre els visitants, els habitants del territori i els agents turístics.

D'aquesta manera, es proposen diferents fórmules per gaudir d'una brama sense malmetre la tranquil·litat de l'espècie. Per una banda, des d'un dels punts d'observació equipats, situats a Gavàs, la Bonaigua i Alós d'Isil, on es disposa d'uns punts estratègics de fàcil accés i amb personal tècnic equipat amb material òptic per atendre els visitants, explicar aquest fenomen i facilitar-ne l'observació i escolta. Per altra, amb l' acompanyament d'un guia acreditat del Parc Natural de l'Alt Pirineu, de manera exclusiva i en grups reduïts, per viure l'experiència. El servei estarà operatiu fins al 18 d'octubre, durant els caps de setmana i vigílies de festius. El punt d'observació disposarà de tècnics i material òptic des de trenc d'alba a les 11 hores i de les 16 hores a la tarda.

La brama del cérvol és la manifestació del zel d'aquesta espècie, un espectacle natural que té lloc des de mitjan setembre a mitjan octubre. Els cérvols cerquen les femelles i bramen de manera espectacular, especialment a primera i última hora del dia, intentant atreure el màxim nombre de femelles.

Durant l'època de la brama, a la Reserva es compatibilitza l'ús públic amb l'activitat cinegètica. Igualment, el manteniment de les densitats òptimes d'aquestes espècies afavoreix algunes espècies amenaçades, com ara el gall fer, ja que densitats massa elevades de cérvols i altres brostejadors poden malmetre'n l'hàbitat.