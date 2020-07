Comencen les obres a la carretera de la vall de la Vansa i Tuixent

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha visitat aquest divendres a la tarda els primers treballs de l'obra que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat per a la millora de la carretera C-462, la que uneix la Seu d'Urgell amb la vall de la Vansa i Tuixent. Concretament, els primers treballs es fan en el tram entre Adraén (la Vansa i Fórnols) i la cruïlla d'Artedó (Alàs i Cerc).

Les obres d'aquesta primera fase, que suposaran una inversió de 3,6 milions d'euros, consistiran en la renovació del ferm i la millora dels elements de drenatge i de seguretat de la carretera, en un tram de prop de 15 quilòmetres. La C-462 pertany a la xarxa comarcal de carreteres de la Generalitat i permet connectar la Seu d'Urgell amb el Solsonès i el Berguedà. És una carretera de muntanya, que presenta un traçat complex i sinuós i que actualment es troba en força mal estat en diversos trams. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha programat una intervenció integral en aquesta via de comunicació, juntament amb un tram de la C-563, en quatre fases, tot prioritzat el tram que ara es millora per la seva connectivitat amb la capital de l'Alt Urgell.

Aquests primers treballs, que tenen un termini d'execució de 10 mesos, abasten el tram de la C-462 entre Adraén i la cruïlla d'Artedó, amb l'LV-4008. Consisteixen principalment en la reparació prèvia dels trams on el ferm presenti més desgast i l'estesa d'una nova capa de paviment per afavorir la comoditat i la seguretat en la conducció. Així mateix, es preveu la millora dels elements que faciliten el drenatge de la carretera. En aquest sentit, es construiran cunetes revestides de formigó, que també permetran donar un sobreample a la via. D'altra banda, s'adequarà la senyalització, tant la vertical –la de codi i la d'orientació– com l'horitzontal i s'instal·laran noves barreres de seguretat laterals, que inclouran les proteccions per a motoristes en els trams on sigui necessari.

A la visita d'aquest divendres també hi han assistit la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, les alcaldesses d'Alàs i Cerc i de Josa i Tuixent, Mari Carmen Ribó i Marta Poch, respectivament, i l'alcalde de la Vansa i Fórnols, Pep Camps.