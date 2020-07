Compromís per Tremp demana que s'acabi l'Escola de Música amb el retorn de l'IVA de la Lira

El grup de Compormís per Tremp, a l'oposició, ha demanat a l'equip de govern que acabi l'Escola de Música aprofitant els diners que pot recuperar gràcies al retorn de l'IVA de la construcció de l'espai cultural la Lira. Des del grup han recordat en un comunicat que el 9 de desembre del 2010, l'Ajuntament de Tremp va constituir un ens públic anomenat Entitat Pública Empresarial La Lira per gestionar aquest espai cultural polivalent, que es va inaugurar el 25 de novembre de 2011. En aquest sentit, han indicat que "la constitució d'aquesta figura de gestió podia acabar suposant la recuperació de l'IVA corresponent a la construcció de l'equipament cultural, com finalment ha succeït".

Finalment, afegeixen, en data 9 de març de 2020 la sala segona del Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) ha resolt els recursos d'alçada interposats per l'Ajuntament de Tremp des de 2011 contra els acords de liquidació de l'IVA de la Lira dictats per l'Oficina de Gestió Tributària de la Delegació de Lleida de l'AEAT. En aquest sentit, indiquen, el TEAC ha resolt que l'Ajuntament de Tremp es pot deduir les quotes d'IVA abonades per la construcció de l'espai polivalent de La Lira, que ascendeixen a un import de 309.478,54 euros, malgrat que el 23 de juliol de 2018 l'Ajuntament de Tremp va dissoldre l'EPE La Lira amb els vots de CiU i ERC, els dos grups que conformaven l'equip de govern l'anterior mandat.

Des de Compromís recorden que l'Ajuntament té pendent d'acabar les obres de l'Escola Municipal de Música al mateix edifici la Lira, i és per això que demanen que aquestes quotes deduïbles de l'IVA de la construcció de la sala polivalent de la Lira, de 309.478,54 euros i que han de ser retornades per l'Administració Tributària, es destinin a l'acabament de l'obra de l'Escola Municipal de Música.