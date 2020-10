Tremp també demana que es garanteixi l'avortament al Pallars

L'Ajuntament de Tremp també ha reclamat que l'Hospital del Pallars ofereixi el servei d'interrupció voluntària de l'embaràs, tal com ja han demanat altres consistoris de la comarca. Ho ha fet arran de la moció presentada pel grup municipal de Compromís per Tremp, a l'oposició, que ha estat aprovada per unanimitat en el ple d'aquest dilluns al vespre, també amb els vots dels dos partits de l'equip de govern, Esquerra i Junts. En un comunicat de premsa, Compromís ha explicat que " recollint la denúncia del col·lectiu de dones feministes del Pallars Jussà", ha presentat la moció "per demanar al Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, que faciliti que les dones del Pallars Jussà i comarques veïnes disposin dels mitjans necessaris perquè una vegada presa la decisió inicial sobre el seu embaràs, aquesta decisió, conscient i responsable, sigui possible de complir a l'Hospital del Pallars".

Des del grup municipal han recordat que "la interrupció voluntària de l'embaràs dins dels supòsits previstos per la Llei no és un servei que ofereixi l'Hospital del Pallars". En el supòsit d'avortament farmacològic, afegeixen, "actualment a les dones del Pallars se les destina a Balaguer, on només hi ha una professional que dona aquest servei. I en el supòsit d'avortament quirúrgic, les usuàries només poden accedir a les demarcacions de Tarragona, Girona i Barcelona, perquè a Lleida no s'hi ofereix". Per tant, conclouen, " a Catalunya existeixen desigualtats territorials quan es tracta de l'accés a l'avortament, donat que hi ha regions sanitàries on no es disposa de clíniques acreditades. Això provoca que les dones no puguin escollir lliurement el mètode, ja que la barrera territorial suposa un impediment".

Des de l'equip de govern, l'alcaldessa, Maria Pilar Cases, ha explicat que Salut ja està treballant per garantir aquest dret i ha donat a entendre que es podria solucionar ben aviat. El primer ajuntament que va aprovar mocions en aquest sentit al Pallars Jussà va ser el de l a Torre de Capdella, fa unes setmanes, i de moment se li han afegit altres, com el de la Pobla de Segur.

D'altra banda, en el ple d'aquest dilluns s'ha aprovat una altra moció, també per unanimitat, presentada en aquest cas per Esquerra i Junts, sobre la suficiència financera dels ens locals. Els dos partits de l'equip de govern també n'han presentat una altra, per via d'urgència, en rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra. En aquest cas, Compromís no ha participat de la votació.