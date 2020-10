Compromís denuncia "el lamentable estat" de la Ciutadella de Castellciutat

Compromís per la Seu, el principal grup de l'oposició a la Seu d'Urgell, ha denunciat "el lamentable estat" en què assegura que es troba la Ciutadella de Castellciutat. En un comunicat, ha explicat que diumenge passat regidors del grup "van visitar les instal·lacions de la Ciutadella, propietat de l'Ajuntament de la Seu, i van poder comprovar com el vandalisme i els furts continuats durant dècades i la falta de manteniment i vigilància han abocat a aquests magnífics equipaments a un estat deplorable".

Des del grup han indicat que "a l'immens terreny de la Ciutadella hi trobem restes de gran valor històric, com ara part de la fortalesa de Castellciutat, fortificació construïda sobre les restes de l'antic castell dels comtes d'Urgell (1692) i altres d'història més recent, com les edificacions que havien acollit les instal·lacions militars construïdes als anys cinquanta del segle passat". L'any 1993 aquest terreny va esdevenir municipal, cosa que va permetre la instal·lació de l'escola d'hostaleria Joviat que, en un primer moment, va reformar un edifici preexistent com a immoble per dur a terme les classes i, posteriorment, va iniciar les obres d'un gran edifici nou que va quedar sense acabar.

L'escola va tancar i el terreny va quedar buit i en desús. Durant dècades, lamenten des de Compromís, " ha estat patint robatoris i actes vandàlics que han convertit les instal·lacions, magnífiques en la seva època, en un lamentable paisatge que fa avergonyir". Des del principal grup de l'oposició valoren "com a negligents els governs de Convergència i ERC que han dirigit la ciutat els últims anys i que han permès el deteriorament d'aquestes instal·lacions". Les propietats de l'ajuntament, afegeixen, "són propietats de tots els urgellencs i urgellenques i s'han de cuidar perquè són de tots".

Per altra banda, Compromís considera "un model erroni continuar construint i apostant per edificacions noves tenint espais de propietat municipal que es podrien rehabilitar i tenir una segona vida". Així, posen com a exemples la Ciutadella, els antics jutjats ("les Graduades") o l'antiga escola de les monges de Lestonnac. En aquest sentit, avancen que "els regidors i regidores de Compromís estan treballant en un plec de propostes que faran arribar a l'equip de govern sobre com podem recuperar aquests edificis i convertir-los en equipaments de primera línia per a la nostra ciutat".

Resposta de l'equip de govern

En relació a la millora de la Ciutadella, des de l'equip de govern, el vicealcalde, Francesc Viaplana, ha explicat a l' Ara Pirineus que això ho hauria de fer Cevasa , que és l'empresa titular de part dels terrenys. En aquest sentit, ha remarcat que l'Ajuntament els ha urgit que "tanquin l'espai perimetral i enderroquin el que han d'enderrocar, ja que és veritat que és urgent". Viaplana ha avançat que l'empresa té previst fer-ho conjuntament amb les obres d'accés al cap del poble de Castellciutat, uns treballs que s'han endarrerit una mica perquè s'ha hagut de modificar el traçat d'una corba . Així doncs, ha deixat clar que "ho faran tot de cop, i no serà perquè ara ho demani Compromís sinó perquè fa temps que s'hi treballa".