Condemnat un veí de Puigcerdà per abusar sexualment de la neboda de 10 anys

L'Audiència de Girona ha condemnat un veí de Puigcerdà per fer tocaments a la neboda de 10 anys el 13 de maig del 2019. La fiscalia demanava inicialment 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual. Com que l'acusat ha reconegut els fets i ha consignat 5.000 euros per indemnitzar la víctima, li han aplicat una atenuant molt qualificada de reparació del dany. Per això, i atenent a la conformitat, el tribunal li ha imposat una pena de 2 anys de presó i 6 anys de llibertat vigilada. No es podrà apropar a la víctima ni al seu col·legi durant 7 anys. L'acusat no haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir durant 3 anys i sotmetre's a un programa formatiu de reeducació sexual. La sentència és ferma.

L'acusat, que en el moment dels fets estava casat amb la germana de la mare de la menor, ha reconegut íntegrament l'escrit d'acusació de la fiscalia. Així, ha admès que el 13 de maig del 2019 estava a casa seva, a Puigcerdà, amb la seva neboda, que aleshores tenia 10 anys. També hi havia al domicili la filla del processat, una menor de 5 anys. "Amb ànim libidinós, i guiat pel propòsit de satisfer els seus desitjos sexuals, va fer tocaments a la menor", apunta l'escrit d'acusació de la fiscalia, que el processat ha subscrit.

A l'hora de perpetrar els abusos, es va prevaler de la innocència de la menor, de la confiança que li tenia perquè era el seu oncle i de la diferència d'edat entre els dos. Aleshores, el processat tenia 50 anys. A més, també va fer que la menor li fes tocaments a ell.

A judici un presumpte cas d'abús sexual al Pont de Suert

D'altra banda, l'Audiència de Lleida acollirà la setmana que ve el judici a un jove acusat d'abusar d'una noia durant la festa major del Pont de Suert de 2017. Segons la fiscalia, el noi, que llavors tenia 19 anys, va despullar i abusar de la noia al carrer tot i l'oposició d'ella. La Fiscalia demana quatre anys i mig de presó per un delicte d'abusos sexuals.

Els fets van passar la matinada del 13 d'agost de 2017 a la zona de l'església vella del Pont de Suert. A més de la pena de presó, la Fiscalia sol·licita que es prohibeixi a l'acusat comunicar-se o acostar-se a la noia durant 7 anys. També demana que se li imposin 7 anys de llibertat vigilada i que indemnitzi la víctima amb 3.000 euros.