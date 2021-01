El Conselh Generau tanca els Serveis Socials i l'Oficina de Joventut per un brot de covid-19

El Conselh Generau d'Aran ha donat a conèixer que els Serveis Socials i l'Oficina de Joventut romandran tancats temporalment a causa de la detecció d'un brot de covid-19. De fet, en les darreres hores s'han confirmat 23 nous casos a tota la vall, que se sumen als 134 acumulats la darrera setmana. A l'Espitau Val d'Aran s'hi mantenen 5 persones ingressades per covid-19, després que en les últimes 24 hores s'hagin donat dues altes però s'hagin registrat dos ingressos nous. D'altra banda, Salut ha actualitzat la situació de la residència Sant Antòni de Vielha: hi ha 1 dels 35 residents i 1 dels 36 treballadors positius.

Mentrestant, els indicadors segueixen pujant a la vall: el risc passa de 1.944 a 2.367 i la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) puja d'1,36 a 1,60. Recordem que si l'Rt supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Davant d'aquesta situació, el Conselh Generau d'Aran ha recordat la necessitat de seguir totes les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries i ha recomanat reduir al màxim la interacció social durant aquestes setmanes.

La residència de Puigcerdà passa a taronja

A Cerdanya, el risc ha començat a baixar, després de diversos dies pujant, i ha passat de 705 a 828. L'Rt, en canvi, ha seguit pujant i ha passat d'1,14 a 1,17. A l'Hospital de Cerdanya hi ha sis persones ingressades per covid-19, una més que fa 24 hores. Salut també ha donat a conèixer que un dels vuit residents a la Llar-residència Rosa Soler de Puigcerdà, gestionada per la fundació Adis, ha donat positiu. La bona notícia és que la residència sociosanitària de Puigcerdà ja és residència taronja (fins ara estava en vermell, la situació de més risc).

D'altra banda, Salut també ha donat a conèixer que prorroga 15 dies més la intervenció de la residència de la Fundació Fiella de Tremp. Recordem que ja fa dues setmanes, el departament va decidir que la gestió l'assumís Sant Joan de Déu Terres de Lleida (prenent el relleu de GSS, que ho havia assumit quan va començar el brot) per "millorar aspectes del seu funcionament, organització i gestió". De moment, doncs, aquesta entitat gestionarà el centre almenys dues setmanes més. Pel que fa a la situació epidemiològica del Pallars Jussà, aquesta es manté força igual que fa 24 hores: el risc puja de 127 a 134 però l'Rt baixa de 0,97 a 0,90. Segons Salut hi ha 3 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una més que fa 24 hores.

Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 482 a 225 i l'Rt cau amb força, d'1,15 a 0,58. Fa 24 hores Salut informava que hi havia una persona de la comarca ingressada per covid-19 i ara no n'hi ha cap. També segueix baixant el risc a l'Alt Urgell, on passa de 680 a 464, així com l'Rt, que cau de 0,81 a 0,77. Dues persones segueixen ingressades per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell. A l'Alta Ribagorça, el risc baixa de 57 a 41 i l'Rt davalla de 0,50 a 0,35.

108 vacunacions les últimes 24 hores

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc passi de 559 a 567 i l'Rt pugi de 0,91 a 0,95. En les últimes 24 hores s'han notificat 36 casos més de covid-19, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.542 positius. Pel que fa a les vacunacions, a la regió sanitària han rebut la primera dosi 1.832 persones (4 més que fa 24 hores) i 320 ja han rebut la segona dosi (104 més que fa 24 hores).