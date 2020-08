Controls transfronterers al Puigmal per evitar-hi el trànsit rodat

El Cos d'Agents Rurals ha participat, aquest diumenge, en un operatiu per conscienciar sobre la biodiversitat entre els usuaris de les activitats de lleure, lluitar contra els danys ambientals i per controlar l'accés i la circulació motoritzada en espais on és restringint. S'ha dut a terme a la zona del Puigmal, a cavall de l'Alta Cerdanya i el Ripollès, hi ha comptat amb la col·laboració de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), la Gendarmerie Nationale i l'Office National de Forêts (ONF).

Durant el matí, s'han establert sis punts de control a diferents zones de l'espai natural. S'han fet diverses inspeccions i s'han denunciat, a banda i banda de la frontera, a diverses persones que circulaven camp a través o per vials prohibits amb quads i altres vehicles a motor. El director general dels Agents Rurals, Marc Costa, ha subratllat la importància de la col·laboració, tot assenyalant que "la protecció i la vigilància del medi natural és una tasca que no hi entén de fronteres i que ens interpel·la a tots". També ha anunciat que aquests serveis conjunts en l'àmbit transfronterer " seguiran tenint continuïtat en el futur".

Fa anys que el cos d'Agents Rurals treballa conjuntament amb l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), que des de l'1 de gener de 2020 ha passat a configurar un sol organisme de protecció del medi ambient, l'Office Français de la Biodiversité (OFB). Cal recordar que el juliol del 2019 es va signar un conveni entre el Govern de la Generalitat, el govern de la República de França, el Govern d'Andorra i el Consell Generau d'Aran per tal de poder millorar la cooperació i la realització de serveis transfronterers en relació amb la protecció del medi ambient, la fauna salvatge i el control de les activitats cinegètiques.