Detecten un brot de covid-19 a l'acadèmia militar de Talarn

L'Acadèmia General Bàsica de Suboficials que l'exèrcit espanyol té Talarn, al Pallars Jussà, ha detectat un brot de covid-19 que, de moment, afecta 26 alumnes. Tal com ha avançat Pallars Digital i ha pogut confirmar l'Ara Pirineus, tots els afectats formen part del mateix grup bombolla i estan confinats en un espai que preventivament ja s'havia habilitat amb aquesta finalitat, seguint els protocols covid. Està previst que en les pròximes hores es facin noves proves per determinar si hi ha nous positius entre els prop de 400 alumnes de la base. El primer cas es va detectar divendres passat.