Detingut per cultivar 524 plantes de marihuana en una zona boscosa de l'Alt Urgell

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres un home de 50 anys, veí de Noves de Segre, a l'Alt Urgell, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Tal com han informat des del cos, la detenció és resultat d'una investigació iniciada fa unes setmanes després de tenir indicis de l'existència d'una gran plantació de marihuana amagada en una zona boscosa situada en el terme municipal de les Valls d'Aguilar.

En una primera fase es van realitzar diverses gestions d'investigació i es va rastrejar la zona per tal de localitzar-la. Finalment, el passat 29 d'octubre es va trobar una gran plantació en un bosc de difícil accés, a Bellpui. Concretament, es van intervenir 524 plantes de marihuana distribuïdes en dues feixes, amb un pes brut de 90 kg. Una quantitat de la qual, després de realitzar una tria, se'n van extreure cabdells amb un pes de 16'350 kg. La plantació també disposava d'una línia de reg des del riu, situat a un centenar de metres, i un refugi per les persones que cultivaven les plantes.

A partir d'aquesta localització es va obrir una segona fase de treball per tal d'identificar i detenir els responsables. Finalment, el passat divendres es va detenir el propietari de la plantació a Noves de Segre. En el moment de la seva detenció se li va intervenir dos telèfons mòbils i 1.030 euros en efectiu.

El mateix dia es va realitzar una entrada i perquisició al domicili del detingut, situat també a Noves de Segre. Durant l'escorcoll es va localitzar deu assecadors de marihuana amb 7 kg de cabdells preparats per una imminent distribució, una bàscula, deshumidificadors, ventiladors i material per afavorir el cultiu. El detingut va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.