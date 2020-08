Durro prohibeix l'accés amb vehicle a l'ermita de Sant Quirc per evitar aglomeracions

L'Ajuntament de la Vall de Boí i l'EMD de Durro han decidit regular l'accés rodat a l'ermita de Sant Quirc. Es tracta d'una zona molt freqüentada i, sobretot al mes d'agost, s'hi solen desplaçar força vehicles. L'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, ha explicat a l' Ara Pirineus que això sol generar certs problemes tant per la presència massiva de cotxes com de furgonetes o autocaravanes que s'hi desplacen i pernocten a la zona.

Davant d'aquest fet, s'ha optat per col·locar una senyalització especial, de manera que a partir d'ara només podran circular pel camí els veïns i els vehicles d'emergència. "L'objectiu és que la gent deixi el cotxe a l'aparcament del poble i camini els menys de dos quilòmetres fins a Sant Quirc, ja que és un camí pla i totalment accessible", ha explicat Bruguera.

Aquesta setmana hem instal•lat nova senyalització al poble de #Durro per tal d'ordenar i pacificar els accessos al poble i a l'ermita de #SantQuircdeDurro i així evitar massificacions de vehicles pic.twitter.com/WATdlLzEuZ — Ajuntament de la Vall de Boí (@AjValldeBoi) August 13, 2020

De fet, des de l'EMD de Durro s'ha establert que a partir d'ara el poble serà només per a vianants en les èpoques de major afluència de visitants. Així doncs, tal com ha explicat Bruguera, "els mesos de juliol i agost, i altres dates assenyalades com Nadal o Setmana Santa, només es podrà estacionar a l'aparcament de fora del poble i s'hi haurà d'entrar a peu".

Tot plegat arriba la mateixa setmana que l'Ajuntament de la Vall de Boí s'ha dotat d'una ordenança de circulació per mirar d'ordenar el trànsit i sobretot l'aparcament en les èpoques de més afluència de visitants. Bruguera ha destacat que en cap cas hi ha un afany recaptador ni sancionador, sinó que únicament es volen evitar els problemes que es produeixen en determinades èpoques de l'any en pobles com per exemple Taüll o el mateix Durro, on la gran quantitat de turismes estacionats dificulten el pas de serveis bàsics, com els camions de les escombraries, o de serveis d'emergències com ambulàncies o bombers.