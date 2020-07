Eth sindic d’Aran demane rigor ena informacion sus era afectacion geografica des rebròts de Covid-19

Eth sindic d’Aran, Francés Boya, a demanat rigor ena informacion sus era afectacion geografica des rebròts de Covid-19. Deuant es informacions apareishudes enes darrèri dies en diuèrsi mieis de comunicacion e qu’an importants afectacions ena economia des territòris de montanha deth Pirenèu, eth sindic d’Aran a demanat sensibilitat e empatia as mieis entà qu’es noticies siguen çò de mès ajustades ara realitat complèxa que viuem

Boya a afirmat qu'era reactivacion deth torisme de proximitat ei essenciau entàs zònes de montanha deth Pirenèu, e er impacte d’ informacions que confonen era ciutat de Lleida damb eth conjunt dera província genèren confusion e un nombre important d’anullacions en establiments otelèrs, toristics e de restauracion e servicis, atau coma enes agéncies de torisme.

Eth sindic a manifestat era sua “solidaritat damb es zònes afectades pera COVID-19, especiaument per çò que hè ar important impacte qu’a ena comarca deth Segrià”. Totun, a remarcat “eth besonh de protegir era economia d’aqueres zònes deth Pirenèu qu’an de poder acuélher toristes en ostiu e qu’an hèt un esfòrç pro important que non se pòt veir afectat per imprecisions que genèren confusion”. “Era situacion ei complicada entà toti es sectors e, per tant, auem d’ajudar entre toti entà evitar qu’eth mau enorme d’aguesta crisi sigue encara major, e en aguest objectiu es mieis de comunicacion an un papèr decisiu”, a afirmat.