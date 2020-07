Eth Conselh Generau ampliarà eth servici ena Artiga de Lin damb un tresau tren toristic

Dejà ei en foncionament eth servici deth tren toristic dera Artiga de Lin, un servici qu’enguan s’ampliarà pendent eth mes d’agost damb un tresau veïcul entà evitar aglomeracions en parçan e escuerçar es tempsi de demora des usatgèrs e usatgères. Era regulacion der accès motorizat ara ribèra deth Joèu proïbís as veïculs non autorizadi er accés as darrèri tres quilomètres dera Artiga de Lin, pr’amor d’açò eth servici deth tren toristic permet que visitants de totes es edats e condicions poguen gaudir d’aguest paratge d’ua forma mès sostenible e respectuosa damb eth miei ambient.

Eth tren toristic foncionarà enguan enquiath 13 de seteme en orari de 10:00 a 17:00 ores. Ath delà, s’aufriràn tanben visites guidades ath Centre d’Interpretacion dera Artiga de Lin de 16:00 a 17:00 ores. Pr’amor dera crisi deth covid-19, entà poder accedir ath tren toristic ei obligatòri er usatge de mascareta. Des deth govèrn aranés, s’an implementat totes es mesures de prevencion entà aufrir as usatgèrs e usatgères un servici segur e de qualitat.