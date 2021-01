Eth Conselh Generau daurís era convocatòria des ajudes ara ramaderia en zònes damb dificultats especiaus

Eth Conelh Generau d’Aran a daurit dejà era convocatòria entà sollicitar es ajuts a explotacions ramadères plaçades en zònes de montanha tamb dificultats especiaus entar an 2020. “Aguestes ajudes supausen ua compensacion as ramdèrs aranesi per aqueri caps de bestiar ovin, crabum, equin e vacum non retornat pendent er ostiu de 2020 pr’amor de causes meteorologiques, atacs de fauna protegida non detectadi, malauties, despenhaments o d’autes”, explicaue eth conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion ambientau, Francés Bruna, en tot híger que: “toti es caps sollicitadi, se dan de baisha en sistema d’informacion ramadèra dera administracion, de manera que non pòden èster legaument transportadi, sacrificadi o venudi, entà evitar possibles fraus”.

Ath delà, eth conselhèr Bruna explicaue que: “en aguesta madeisha linha d’ajuts tanben s’includissen es compensacions pera retirada prematura deth bestiar gròs des pastures pr’amor dera reiteracion d’atacs d’os en cèrtes explotacions”. Se pòden consultar es bases d’aguestes ajudes en aguest link.