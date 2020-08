Foment proposa tres opcions per a la variant de la Pobla

El ministeri de Foment ha fet arribar tres propostes a l'Ajuntament de la Pobla de Segur per la variant de la N260. Així ho ha donat a conèixer l'alcalde, Marc Baró, en el ple celebrat aquest dijous a la tarda. Justament, en aquesta sessió plenària s'ha aprovat per unanimitat la proposta de modificació de la carretera. De moment, Foment està treballant en el projecte d'impacte ambiental de la variant, que és el pas previ a fer la redacció del projecte.

En aquest pas previ, ha fet arribar les tres propostes de variant que considera més factibles. Una d'elles passa per l'est de la població, per la zona de la Noguera Pallaresa; una altra pel barranc de Mascaell, prop de la carretera de Toralla, i preveu una rasa per darrere de la Cooperativa nova per anar a sortir prop del barranc de Vallcarca, ja en direcció Sort; i una darrera que preveu un traçat similar a la segona, però amb un túnel per sota de la cambra d'aigües. Aquesta darrera opció, segons ha explicat Baró, és la preferida de l'equip de govern.

L'alcalde ha explicat que el projecte preveu una sola rotonda, prop de la carretera de Toralla. Això faria que els vehicles que volguessin sortir cap a Sort o entrar a la Pobla des del nord no poguessin fer-ho per l'avinguda Verdaguer, sinó que haurien de fer tota la volta fins aquesta única rotonda. És per això que l'Ajuntament ha demanat que es prevegi una segona rotonda a l'enllaç nord, així com una tercera, per enllaçar amb la carretera de Sant Miquel del Pui, per facilitar l'accés i la sortida de la zona oest del nucli.

Aquest projecte de variant té un cost proper als 45 milions d'euros. Pel que fa a la possibilitat que es faci realment, Baró ha recordat que "fa quinze anys ja van fer els primers passos però aquí es van quedar, de manera que ja veurem si ara s'acaba materialitzant".

Aprovació del projecte del nou camp de futbol

D'altra banda, en aquest ple també s'ha fet l'aprovació inicial del projecte del nou camp de futbol. Aquest s'ubicarà prop de l'Àrea vacacional i té un cost previst d'1,41 milions d'euros. Baró ha admès que es tracta d'un pressupost elevat, però ha deixat clar que aquest és un projecte prioritari. Ha remarcat que " és una instal·lació necessària i molt esperada, que serà un bon complement als cicles esportius i als clubs de futbol de la Pobla".

Baró ha posat de manifest que "aportarà força beneficis, no només en l'àmbit esportiu sinó també en l'econòmic", ja que permetrà acollir estades esportives o altres formacions relacionades amb l'esport. Pel que fa a les característiques del projecte, ha explicat que s'han trobat amb alguns problemes no previstos, com ara el tipus de sòl, que els obligarà a excavar força més.

E n una primera fase es faran el camp, la graderia i els vestuaris; en la segona l'accés als vestuaris i en una tercera fase es podria habilitar un edifici de serveis. Pel que fa al finançament, es comptarà amb diners de la Diputació de Lleida i es buscarà el suport del Consell Català de l'Esport i del Consejo Superior de Deportes.

El projecte s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, d'Esquerra, i de l'únic regidor de Junts per la Pobla. Els regidors del PSC, mentrestant, hi ha votat en contra. El seu portaveu, Joan Cares Boix, ho ha justificat dient que, si bé creuen que la Pobla necessita un nou camp de futbol, no estan d'acord amb aquest projecte. Boix ha destacat que " l'espai està limitat per l'Àrea vacacional" de manera que no pot créixer, i ha lamentat que no s'ha previst una zona d'aparcament. També ha posat de manifest que es tracta d'una inversió molt elevada i que "ara mateix la Pobla té altres prioritats, més tenint en compte la situació generada pel covid-19".

Recordem que la Pobla de Segur construirà un nou camp de futbol, ja que l'actual s'està desmantellant per fer-hi el nou parc Alcalde Boixareu.