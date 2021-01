La Generalitat autoritza l'Esport Blanc de les escoles pirinenques

La Generalitat ha autoritzat l'inici del programa Esport Blanc Escolar a les comarques del Pirineu de cara a la setmana següent. Així ho ha donat a conèixer aquest divendres al matí a través de les xarxes socials Tot Nòrdic, l'entitat que agrupa les set estacions d'esquí nòrdic catalanes. La seva gerent, Imma Obiols, ha afegit a l'Ara Pirineus que van rebre la notificació aquest dijous al vespre i que aquest divendres s'està notificant a les escoles per tal que tinguin temps de preparar-se i poder començar a partir de dimarts que ve. De fet, aquest mateix dijous el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, ja obria la porta a una mesura com aquesta durant la visita realitzada a l'estació de Boí Taüll.

L'Esport Blanc Escolar, emmarcat en el Pla Estratègic d'Esports d'Hivern de Catalunya, té l'objectiu d'impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d'hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil de tercer i quart de primària de la seixantena d'escoles de l'Alt Pirineu, l'Aran, el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès. Cada grup escolar realitza mitja dotzena de sessions al llarg de la temporada, ja sigui d'esquí alpí, surf de neu o esquí nòrdic.

Obiols ha indicat que aquesta mesura suposarà donar una mica d'oxigen a les estacions de nòrdic, que igual que les d'alpí, estan patint molt amb el confinament municipal. "Dins del que cap, les estacions de nòrdic han rebut amb alegria aquesta decisió, perquè almenys tindrem grupets de 30 o 40 persones per dia", ha indicat Obiols. Unes xifres que per a una estació d'esquí alpí són insuficients com per donar-se per satisfets, però que per a les estacions de nòrdic tenen un impacte positiu considerable.