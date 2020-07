Ger rehabilita la rectoria per guanyar un espai verd i un nou local públic al centre del poble

Ger guanyarà un nou espai verd al centre del poble i un local públic de 40 metres quadrats a tocar de la plaça Major. L'Ajuntament d'aquest municipi cerdà ha rebut subvencions dels fons europeus Feder i del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per tal de dur a terme diferents obres a l'edifici de l'antiga rectoria. Els treballs tindran un pressupost de 323.000 euros i està previst que es realitzin al llarg d'aquest mandat.

De fet, una part d'ells ja ha començat, tal com ha explicat a l' Ara Pirineus l'alcalde de Ger, Alfons Casamajó. Així, la part de l'antiga rectoria on es farà la zona verda, al nord de la plaça Major, "ja està enderrocada, ja que en part estava oberta, però un mur la tancava". Aquesta actuació, ha explicat Casamajó, permetrà "esponjar aquella zona del centre amb un nou espai verd, ja que actualment està molt atapeïda de cases".

D'altra banda, a la part sud, la que dona a la plaça Major, es mantindrà l'edifici i s'hi habilitarà un local de 40 metres quadrats. Com que la part de la subvenció que arribarà dels fons Feder l'ha tramitat el Consell Comarcal de Cerdanya, l' ajuntament haurà de cedir l'ús d'aquest local a l'ens comarcal durant cinc anys. Casamajó ha explicat que, "previsiblement s'hi farà una sala d'exposicions, però després d'aquests cinc anys a nosaltres ens agradaria convertir-lo en un casal per a la gent gran". Els diners del PUOSC arribaran el 2024, però com que les obres ja han començat, en tenir garantit la meitat del finançament a través del Feder, es podran seguir realitzant de forma ininterrompuda.