El Govern metropolità de Catalunya

Sant tornem-hi: ja estem confinats municipalment. La millor solució per tots els pobles rurals de Catalunya. Que es noti la ironia. Ara mateix, com sabeu, ja no podrem canviar de municipi, però durant totes les vacances de Nadal sí que han pogut pujar totes les persones que tenen segona residència. També s'han pogut veure festes de cap d'any plenes a vessar, cases de gom a gom i dinars de Nadal on com a mínim hi havia quinze membres. Però ara tancament municipal a tot arreu. I a més, a partir del dia 7, que així ens assegurem que tothom pugui haver tornat a la capital.

No em queixo que la gent estigués a la segona residència, em queixo de les decisions centralistes que sempre ha utilitzat (i sembla que utilitzarà) el Govern de Catalunya. No saben que aquí tenim municipis on viu la meitat de persones que poden viure en un bloc de pisos a Barcelona? I tots aquells municipis que no tenen botiga? I la gent que podria passejar completament sola per la muntanya? No puc arribar a entendre per què comarques que no arriben ni a 8.000 habitants o a 20.000 habitants han de tenir les mateixes mesures que ciutats de més d'un milió de persones.

Mira que tots sabíem que s'haurien d'anunciar mesures perquè malauradament després de Nadal haurien augmentat els casos. Òbviament era necessari prendre'n per intentar frenar aquest nou brot. I és més, segurament, quedaran curtes perquè la situació només farà que empitjorar quan aflorin tots els positius que s'han contagiat durant les festes. Però dictar mesures una mica més adaptades al territori era demanar massa, no?

Només portem deu mesos amb la pandèmia i començar a pensar que Catalunya no és només zona urbana deu ser massa complicat. Oblidar els habitants d'aquí dalt és més senzill. Ara que després sí que recordem el Pirineu per lligar-ho amb Barcelona i fer néixer la marca de Barcelona-Pirineus. Ai l'interès...

Des de fa anys som la zona d'esbarjo del territori urbà i a canvi rebem mesures centralistes que no tenen en compte res de com és la vida més enllà de la zona metropolitana. No sé si vau brindar pensant que aquest 2021 seria millor, però, de moment entre el confinament municipal, la baixa velocitat de vacunació i la 'rave' de Llinars, bé no comença. Però l'esperança és l'últim que es perd així que confiem que vagi millorant. De moment, paciència, salut i ànims!