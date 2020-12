L'Hospital de Cerdanya demana extremar la prudència durant les festes de Nadal

L'Hospital de Cerdanya ha fet una crida a la prudència en la interacció social durant les festes de Nadal, tenint en compte que a l'equipament sanitari hi ha dotze pacients ingressats amb covid-19, la mateixa xifra que es va registrar a l'abril i que ha estat la més elevada fins ara. "És necessari que tallem aquest ritme d'increment de casos", ha explicat el director general adjunt d'aquest centre hospitalari, Xavier Conill. Així, ha detallat que estan preocupats per l'augment de positius detectat la darrera setmana, en comparació a la situació de principis de desembre on hi havia una xifra d'hospitalitzacions que anava de 0 a 2 persones. En els darrers vuit dies s'han fet 261 tests al centre, entre els quals hi han aflorat 74 positius.

"Aquestes corbes ens demostren que quan relaxem la vigilància, tenim un augment de casos al cap d'uns dies. No ens podem permetre que les festes de Nadal i Cap d'Any incrementin exponencialment el nombre de contagis, urgències i ingressos hospitalaris, si no volem posar en risc els nostres entorns familiars, l'economia i el sistema sanitari", ha assegurat Conill. Tot i això, ha remarcat que l'equipament està "preparat" per atendre pacients amb covid-19 i altres patologies però, al mateix temps, ha afirmat que "cal recordar que estem en un equilibri fràgil i això vol dir que només s'ha d'acudir a l'hospital quan sigui realment necessari".

L'Hospital de Cerdanya manté la prohibició de visites i d'acompanyants excepte per als casos de menors i persones vulnerables. Des del centre també recorden que, a causa de les mesures per a la prevenció dels contagis, alguns processos requereixen més temps de l'habitual, com ara el servei d'urgències.