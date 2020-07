El Jussà rep un 10% més de sol·licituds de beques menjador

Els Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Jussà han rebut un total de 245 sol·licituds de beques de menjador per al proper curs escolar, xifra que suposa un increment d'un 10% aproximadament respecte les presentades a l'inici del curs passat. Aquestes sol·licituds corresponen a un total de 145 famílies amb fills i filles escolaritzats en algun dels nou centres que imparteixen ensenyament obligatori a la comarca, tal com han donat a conèixer des del Consell Comarcal.

Segons els tècnics del serveis socials, a més d'aquest increment del nombre de sol·licituds, també han detectat un nombre important de famílies que ho sol·liciten per primer cop. Aquest ajut pot suposar el finançament d'entre el 50% i del 100% dels cost del menjador escolar i es financia a través del departament d'Educació.

Actualment les sol·licituds es troben en fase de valoració i en aquest procés en primer lloc es té en compte que l'usuari/a no sobrepassi el llindar de la renda establert per la convocatòria. Un cop superat aquest punt, es valoren també situacions específiques, com la condició de família nombrosa o monoparental, situacions de discapacitat d'un o més membres de la família, entre altres.

Finalment, segons ha indicat el president de Consell Comarcal, Josep Maria Mullol, també es tenen en compte situacions de necessitat social greu que es valoren a través d'un informe emès pels serveis socials de la comarca.

Com a novetat, enguany les sol·licituds s'han pogut presentar telemàticament, si bé majoritàriament les famílies han optat per la fórmula presencial a l'hora de fer el tràmit. Per facilitar-ho el Consell Comarcal ha habilitat espais d'atenció amb cita prèvia tant a Tremp com a La Pobla de Segur, les dues poblacions on viuen la majoria de les famílies, i ha articulat solucions a mida per als usuaris d'altres punts de la comarca amb dificultats per desplaçar-se. Durant l'etapa de confinament, els beneficiaris de la beca menjador del curs que ara ha acabat, en quedar suspesa la prestació del servei, han tingut accés a unes targetes on se'ls ha anat ingressant els cost de beca que han pogut bescanviar per la compra d'aliments.