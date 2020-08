Llívia també restringeix l'ús de l'aigua i prohibeix utilitzar-la per regar

L'Ajuntament de Llívia, igual que ja ha hagut de fer altres estius, ha restringit l'ús de l'aigua per tal de garantir l'abastiment per al consum humà. En un BAN, l'alcalde, Elies Nova, ha comunicat que " la persistent calor que ens afecta enguany és la causa que la reserva d'aigua dels dipòsits municipals s'hagi vist sensiblement afectada i disminuïda, fet que pot posar en perill el subministrament d'aigua per al consum humà".

Davant d'aquesta circumstància, l'Ajuntament ha prohibit, fins a nou avís, el reg de jardins i horts amb l'aigua de la xarxa potable. L'alcalde ha demanat la col·laboració de tota la ciutadania en benefici de la comunitat i ha remarcat que "l'incompliment d'aquesta prohibició podrà ser considerada una infracció i sancionada d'acord amb la legislació vigent".

No és el primer cop que es produeix una circumstància així a Cerdanya a l'estiu, quan l'increment de la població degut a l'arribada de segons residents i la manca de precipitacions generen certs problemes amb les reserves d'aigua d'alguns municipis. D'altra banda, en les darreres setmanes, almenys dos municipis més, en aquest cas del Pallars Sobirà - Sort i Baix Pallars- també han pres mesures similars.