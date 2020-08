Mor una motorista en un accident de trànsit a l'N-230 a Vielha

Una dona de 54 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest diumenge a la tarda al punt quilomètric 157 de l'N-230, a Vielha, a la Val d'Aran. Per causes que encara s'estan investigant, la motorista ha xocat amb la barrera de seguretat de la via. Els Mossos d'Esquadra han rebrut l'avís a les 19.13 hores i s'hi han desplaçat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues dotacions dels Pompièrs d'Aran. La dona ha estat traslladada a l'Hospital de Vielha on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 71 les persones que han mort aquest any a la xarxa viària interurbana.