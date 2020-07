Moren dues persones en un accident d'helicòpter a l'Alt Urgell

Dues persones han mort aquest dilluns al migdia en un accident d'helicòpter al municipi de la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell. Els fets han tingut lloc, concretament, prop del paratge de Sant Marc, a Fórnols. Tot plegat ho ha donat a conèixer Protecció Civil de la Generalitat, que ha explicat que s'ha hagut d'activar el pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya AEROCAT.

Segons les primeres informacions, a les 12.00 del migdia un testimoni ha alertat al telèfon d'emergències 112 de què havia vist estavellar-se un helicòpter i que es trobava en flames. Els cossos d'emergències han confirmat la mort dels dos ocupants de la nau, que es trobaven a la zona realitzant tasques de manteniment de línies elèctriques.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat un helicòpter medicalitzat i una unitat terrestre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); així com 3 mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat (un helicòpter bombarder i dos helicòpters de rescat del Grup d'Actuacions Especials de les bases de la Seu d'Urgell i Cerdanyola). Un dels helicòpters, però, no ha arribat a la destinació, ja que la seva participació no s'ha considerat necessària.

Els efectius dels GRAE, que han estat els primers a arribar al lloc de l'accident han confirmat el sinistre. A més, han actuat amb extintors sobre les restes de l'accident per evitar que l'incendi causat per la caiguda de l'aeronau afectés la massa forestal. Per part de Mossos d'Esquadra s'hi han desplaçat set unitats, entre elles la UTSA, la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria, que serà qui investigarà les causes de l'accident, i de la Unitat d'Intervenció de Muntanya (UIM).