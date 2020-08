Noemí Riudor homenatja 24 víctimes de la Guerra Civil

260x366 Noemí Riudor amb el seu darrer llibre. / ACN Noemí Riudor amb el seu darrer llibre. / ACN

La historiadora pallaresa Noemi Riudor acaba de publicar amb l'editorial -també pallaresa- Garsineu Edicions el llibre Memòria històrica. Fent recerca del Pirineu a l'Ebre. Al volum hi reconeix a aquells que van patir la Guerra Civil i les famílies que n'han preservat el record. Concretament, recull les històries de 24 persones, la majoria combatents que van perdre la vida al camp de batalla durant aquest conflicte bèlic. Les històries dels combatents "tenen totes moltes similituds però el que les fa diferents és com la mare, la germana o l'esposa les preserven", comenta Riudor. "El compromís d'aquestes dones per recordar el seu ésser estimat va fer que la necessitat de saber què va passar traspassés a la següent generació", explica la historiadora.

D'entre les històries de tants combatents destaquen les de dues dones perquè les circumstàncies que van viure fan que siguin històries "veritablement atípiques", assegura Riudor. Per una banda, la d'una infermera d'un tren hospital republicà i, per l'altra, la que utilitza com a eix la història d'una dona que va patir violència de gènere. Aquesta última, escrita preservant l'anonimat, recull detalls d'altres dones que van patir la mateixa situació i que es van trobar amb la paradoxa que una violència les va alliberar d'una altra.

Totes les històries, però, van més enllà de l'època en què s'esdevingueren. El llibre no només parla de la Guerra Civil sinó de retruc de les pèrdues que el conflicte va causar al llarg dels anys i fins a l'actualitat. Aquesta diacronia permet escriure'n el darrer capítol des del present, quan la persona que investiga uns fets, troba la resposta que feia anys que es buscava. Saber on, com o quan va morir el padrí, l'oncle o el germà permet posar un punt final a les preguntes que feia temps necessitaven resposta.

El llibre té caràcter divulgatiu tot i que es basa en la recerca sobre la memòria històrica. Per Noemi Riudor, l'objectiu és valorar aquesta feina mostrant el retorn social que té.