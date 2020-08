Organyà insisteix que la Fira del Llibre es podrà fer amb seguretat

L'Ajuntament d'Organyà ha insistit que la Fira del llibre del Pirineu, que s'ha de celebrar del 4 al 6 de setembre, es podrà realitzar amb seguretat. Ho ha fet després que aquest divendres a la tarda una editorial que hi havia d'assistir, Anem Editors, anunciés a través de les xarxes socials, que no hi aniria per motius de seguretat relacionats amb el covid-19. De fet, una altra editorial i un llibreter també han renunciat a participar-hi, per aquests mateixos motius.

En el cas d'Anem Editors, han indicat que "si bé no dubtem de les mesures de seguretat que plantegen l'Ajuntament d'Organyà i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, creiem que és la millor decisió per a la nostra salut i la corresponsabilitat social". En aquest sentit, el seu responsable, Oliver Vergés, ha explicat que "no ser presents a la 'nostra fira', la Fira del Llibre del Pirineu" ha estat una " decisió difícil". Tot i això, ha remarcat que "creiem que la situació sanitària és molt complexa i volem ser corresponsables i assegurar que la cultura no pari".

Vergés admet que aquest plantejament "pots semblar contradictori", però assegura que no ho és, ja que "creiem que renunciar una mica i limitar la nostra activitat pot ajudar a evitar tornar a la situació de la primavera, quan el confinament va impedir fer res i va suposar un tancament total de la cultura". Per contra, afegeix, "tot i la pandèmia, quan la situació de contagis ha estat limitada hem pogut presentar llibres i treballar amb una certa normalitat". Aquest, afegeix, és "malauradament un dels millors escenaris al qual podem aspirar mentre la covid-19 sigui entre nosaltres".

Per tot plegat, conclou, han pres aquesta decisió, "per la nostra salut i per la salut de tots. Potser si tots en general fóssim capaços d'aportar el nostre petit granet de sorra no estaríem com ara, o potser sí, però per Anem Editors no serà".

Des de l'Ajuntament d'Organyà, mentrestant, l'alcalde, Celestí Vilà, ha explicat a l' Ara Pirineus que l'edició d'enguany ja s'ha adaptat molt a la situació sanitària i que la seguretat està garantida en tots els actes. De fet, assenyala que "hem introduït algun canvi d'última hora" per a major seguretat. Pel que fa als editors i llibreters, ha destacat que "en fallaran un parell o tres, i en comptes de 22 en serem 19, però en general sembla que la gent està contenta que mantinguem la fira". De fet, Vilà, ha indicat que des del departament de Cultura "recolzen que es puguin mantenir els actes culturals".

L'alcalde ha admès que la situació és complicada i que tot pot canviar molt ràpidament. Tot i això, ha assegurat que "en aquests moments, a Organyà estem bé i mirarem de mantenir la fira".