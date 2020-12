Òscar Ordeig tornarà a encapçalar la llista del PSC a la circumscripció de Lleida de cara a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, previstes per al 14 de febrer, de manera que el també regidor de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell té moltes opcions de revalidar l'acta de diputat. El Consell de Federació del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran l'ha proposat aquest dimarts com a cap de llista.

Els consellers i les conselleres, reunides via telemàtica, han aprovat també la proposta de llista, ordenada alfabèticament, que el Consell Nacional del proper 30 de desembre ordenarà i ratificarà. En aquesta llista hi ha sis candidats més de les comarques pirinenques: Isabel Perera i Carlota Valls, de l'Alt Urgell; Xavier Ribera, del Pallars Sobirà; Sílvia Romero, del Pallars Jussà; i Miquel Solanes, de l'Alta Ribagorça. El sisè candidat de l'Alt Pirineu i Aran serà el que designi Unitat d'Aran.

Després de fer-se pública la seva designació, el primer secretari de la Federació i diputat al Parlament ha destacat que "a les pròximes eleccions, previstes pel 14 de febrer, els i les socialistes sortim a guanyar amb un objectiu molt clar: fer realitat el canvi a Catalunya". Òscar Ordeig ha apuntat que "en poc menys de dos mesos, tindrem l'oportunitat d'obrir una nova etapa per Catalunya però sobretot necessitem una nova etapa a les comarques de Lleida, Pirineu i l'Aran, on Junts per Catalunya i Esquerra han retallat com mai en inversions, serveis socials i comunicacions, destinant fins a un 80% menys dels pressupostos que ens arribaven fa deu anys, empobrint i accelerant la desertització d'un territori que només els interessa quan s'ha de votar".

Per això, ha dit que "els i les candidates socialistes per Lleida, Pirineu i Aran ens presentarem amb un projecte molt clar: el de la defensa d'un territori que el govern de la Generalitat ha intentat esborrar, però que pesi a qui pesi, existeix".