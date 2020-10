El PSC reclama el compliment dels incentius per als metges de les zones rurals i del Pirineu

El PSC ha reclamat al Govern de la Generalitat que compleixi amb la moció aprovada el febrer de 2020, segons la qual l'executiu havia de presentar un programa d'incentius econòmics i laborals per als professionals sanitaris que treballen en zones rurals i al Pirineu. El diputat del PSC per Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, Òscar Ordeig, ha explicat que "a través d'un seguit de preguntes, instem al Govern que no demori més aquest programa d'incentius, que hauria d'haver estat enllestit fa tres mesos". En aquest sentit, Ordeig ha apuntat que "si bé és cert que totes i tots ens hem trobat enmig d'una situació complicada per la pandèmia del covid-19, precisament ha estat aquest context el que ha posat encara més en evidència les deficiències i mancances d'un sistema de salut que Junts per Catalunya i Esquerra han desmantellat durant els darrers deu anys".

En aquest sentit, el diputat socialista ha destacat "la urgència de presentar i posar en marxa el programa d'incentius que garanteixin la cobertura sanitària a les zones rurals i al Pirineu, així com accés a Plans de Formació continuada i implementar mecanismes per a la telemedicina; una atenció que s'ha fet ara encara més necessària". Ordeig ha reiterat que " aturar la despoblació, l'empobriment i l'envelliment del món rural passa per revertir les greus retallades d'inversions de la darrera dècada a les terres de Lleida i, alhora, garantir serveis de salut de proximitat i qualitat". "Aquest programa d'incentius, a més, està en concordança amb les principals recomanacions dels experts que han elaborat el document amb mesures per a la transformació del sistema públic de salut".