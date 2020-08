El CEI del Pallars Jussà ja acull els primers teletreballadors

A conseqüència de la situació provocada pel covid-19, diversos treballadors i treballadores de l'àrea metropolitana de Barcelona i altres demarcacions es troben desplaçats al Pallars teletreballant per les seves empreses. Amb l'objectiu que aquestes persones puguin treballar amb condicions i serveis de qualitat, el Centre d'Empreses Innovadores (CEI) del Pallars Jussà ha readaptat els serveis que ofereix habitualment. Aquest estan enfocats a dotar d'espais de treball a empreses en règim de llarga estada, però ara ha començat a oferir la possibilitat de contractar els espais per setmanes a persones que teletreballen desplaçades al Pallars. Des del Consell Comarcal assenyalen que "la iniciativa ha tingut una molt bona acollida" i una setmana després que el CEI i el Consell llancessin aquesta oferta els primers teletreballadors ja comencen a ocupar els espais habilitats.

Un d'ells és el Josep Oriol, treballador d'una empresa d'informàtica de Barcelona que es troba desplaçat al Pallars teletreballant. Assegura que els serveis del CEI, amb despatx completament equipat i accés a internet d'alta velocitat, li permeten continuar al Pallars i alhora treballar en les mateixes condicions que ho faria des de Barcelona.

La Laia, mentrestant, és una treballadora de l'àrea d'administració d'un important hospital de la capital catalana, també desplaçada al Pallars. En el seu cas, la possibilitat de teletreballar al CEI fa compatible el seu desplaçament i continuar treballant "en les perfectes condicions que li exigeix la seva professió".

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha indicat que a través del CEI vol adaptar-se al nou paradigma laboral sorgit a conseqüència de la pandèmia i "donar resposta a les necessitats de les empreses i teletreballadors perquè l'economia no s'aturi i al mateix temps, crear les condicions més favorables perquè la comarca del Pallars Jussà sigui puntera per oferir a teletreballadors/es de tot Catalunya, no només una excel·lent comarca per viure sinó també per continuar treballant".