El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida demana que es permeti anar i tornar d'esquiar un mateix dia

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha demanat al Procicat que permeti als grups bombolla d'arreu de Catalunya anar a esquiar i tornar el mateix dia, de manera que es pugui pujar a pistes sense necessitat d'haver de pernoctar al Pirineu. La vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, ha dit que "no suposaria cap risc" i ha considerat que d'aquesta manera "s'afavoriria" tot el sector turístic del Pirineu, ja que ara només es poden desplaçar les bombolles de convivència que fan nit a un allotjament o a una segona residència. Tot plegat ho ha dit aquest dimarts en el marc de la presentació de la temporada de les estacions d'esquí que formen part administrativament de la demarcació de Lleida.

Pujol ha remarcat que la temporada passada, malgrat haver de tancar un mes abans per l'arribada del virus, els resultats van ser bons, només un 5,5% per sota de l'any anterior i fins i tot l'esquí nòrdic va millorar xifres "lleugerament". Es va registrar una venda d'1.253.366 forfets, mentre que la temporada anterior van ser 1.327.237. Això no obstant, els resultats econòmics de les estacions d'esquí van incrementar un 2'5% per la venda de forfets.

Es calcula que l'impacte econòmic directe de les estacions de muntanya sobre el territori va ser d'uns 209 MEUR, dels quals 33,2 van procedir de la venda neta de forfets i altres 175,9 de l'impacte directe de vendes. L'impacte directe de les estacions sobre el territori se situa al voltant dels 5,23 euros per cada euro ingressat pel complex, segons el Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya presentat enguany. L'esquí genera més de 2.000 llocs de treball directes, entre personal fix i de temporada, a més de 7.500 llocs de treball induït en els sectors de la restauració i l'hoteleria i de les empreses amb oferta complementària. El 63,3% dels aficionats que van esquiar a Catalunya i el 26,8% del que ho van fer als complexos del conjunt de l'estat espanyol van triar la temporada passada les estacions d'aquesta part de l'Alt Pirineu i Aran.

Pujol ha assenyalat que enguany no volen donar dades de previsió de venda de forfets per la situació de pandèmia i s'ha centrat a destacar les "condicions òptimes de seguretat" dels complexos per tal que la gent faci "confiança" amb el Pirineu. Segons Pujol, si ha estat possible una campanya d'estiu segura, ara també ho és la d'hivern.

De la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha apuntat que ara és el moment d'animar a la gent que pugi i vagi a esquiar al Pirineu. Talarn també ha posat èmfasi en la "seguretat" de les estacions i que ha apostat aquest marc per aprofitar-ho conjuntament amb l'esport, la natura, la cultura i la gastronomia que hi ha al seu entorn.

Pel que fa als responsables dels complexos d'esquí, han aprofitat la presentació per reforçar el missatge de les mesures de seguretat contra la covid-19 a les que s'han adaptat per poder tirar endavant la temporada. Les estacions de la Catalunya sud són les úniques obertes al Pirineu, ja que les de la Catalunya nord, les de la resta de l'Estat francès, les andorranes i les aragoneses encara no ho han fet -les andorranes acaben d'anunciar que ho faran el 2 de gener. La incertesa però, fa que s'hagin d'adaptar en funció de la situació i la demanda d'esquiadors, limitada per les restriccions de mobilitat. Així ho ha explicat el responsable de Màrqueting de Baqueira Beret, Pep Albós, que ha confiat en una flexibilització a partir del dia 28 de desembre, ja que la majoria de clients de l'estació aranesa són de Madrid i el País Basc.

Gemma Tost, responsable de Port Ainé i Espot Esquí, ha dit que el seu principal objectiu és generar riquesa a la comarca i ha lamentat que amb les limitacions actuals és complicat fer una previsió econòmica de la temporada. Per això, Tost també s'ha encomanat a una flexibilització futura de les mesures per avançar cap a una temporada amb més normalitat.

Des de l'Ajuntament de Lladorre, propietari de l'estació mixta alpí-nòrdic de Tavascan, l'alcalde, Salvador Tomàs, ha explicat que la principal novetat d'enguany ha estat la construcció d'una sala polivalent per fer-hi formacions. Pel que fa a les estacions d'esquí nòrdic, el director de Lles, Ramon Sellés, en representació de totes elles, ha explicat que les principals novetats són la compra de noves màquines per preparar les pistes a Aransa i Tuixent, l'homologació de circuits a Lles, nous circuits de raquetes a Virós Vallferrera i millores en edificis de diverses estacions.

Des de Boí Taüll s'ha destacat l'aposta feta per la digitalització de tots els procediments -aposta que han fet totes les estacions del grup FGC-, l'ampliació de terrasses per garantir l'espai entre persones o la creació d'un sistema a la restauració per recollir les comandes sense fer cues. Baqueira, com ja s'havia anunciat, ha invertit 7,5 milions aquesta temporada, i Port del Comte ha adquirit noves màquines per treure neu i vuit nous canons per produir neu d'una forma més sostenible, entre altres accions.