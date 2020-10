El Pirineu tancarà el pont del Pilar amb una mitjana d'ocupació del 85%

El sector turístic del Pirineu i Prepirineu tancarà el pont del Pilar amb una ocupació mitjana del 85%, especialment en comarques com l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha estimat que durant els tres dies més de 25.000 persones s'hauran allotjat en establiments de la demarcació, els quals han generat al voltant d'unes 60.000 pernoctacions, al marge de les segones residències. El temps variable, amb pluja i vent en alguns casos, ha reduït part de les activitats de turisme actiu, especialment el diumenge.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, s'ha mostrat satisfeta amb aquests resultats i ha afegit que s'ha mantingut la tendència que ha mostrat el Pirineu durant tot l'estiu i durant el mes de setembre. Pujol ha subratllat que la clientela de proximitat ha estat fonamental per poder assolir aquests bons resultats, tant durant la campanya d'estiu com en tots els ponts festius, així com l'esforç que ha fet el sector turístic per poder fer front a la crisi sanitària i garantir la seva activitat amb totes les garanties.

Els establiments d'hoteleria oberts en aquestes dates al Pirineu han tingut una ocupació mitjana d'entre el 85 i el 90 %, aproximadament. El turisme rural ha tingut bona demanda però la limitació a un màxim de 6 persones per cada casa a causa de la pandèmia ha reduït el percentatge en els casos d'allotjaments que es lloguen sencers, que s'ha situat al voltant d'entre un 70 i un 80% de mitjana en el conjunt del territori, segons els càlculs del patronat. Finalment, el sector del càmping ha tingut una plena ocupació a les places de bungalous, mentre l'afluència a les d'acampada ha estat baixa.

Per la seva banda, el sector del turisme actiu i els esports d'aventura ha vist limitat el nombre de serveis contractats durant aquests dies de pont per causa de les condicions meteorològiques a muntanya, que en alguns casos han anat acompanyades de pluja, vent i descens tèrmic. Segons Florido Dolcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, "dissabte s'ha pogut treballar sobre el 50% de la capacitat de contractació, mentre diumenge s'ha previst una demanda baixa pel temps i aquest dilluns s'espera molt poca activitat, atès que és el dia de tornada dels turistes".

Finalment, el sector del turisme actiu i els esports d'aventura clourà la temporada el proper 15 d'octubre amb un bon balanç pel que fa a les activitats d'aigua durant els mesos de juliol, agost i setembre. Des del Patronat de Turisme indiquen que malgrat les males previsions i l'inici tardà de la campanya, la demanda del mes d'agost ha aconseguit salvar la temporada, que preveu arribar entre el 35 i el 40% de la contractació dels serveis que s'han estat fent cada any.