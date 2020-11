Plantaran 7.000 arbres fruiters per abastir els ossos del Pirineu

Endesa i la Fundació Oso Pardo (FOP) duran a terme entre el 2021 i el 2022 la plantació de 7.000 arbres fruiters per tal de crear unes 10 hectàrees de nous bosquets entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran per abastir als ossos que hi ha a la zona. Tal com ha donat a conèixer la companyia en un comunicat de premsa, l'objectiu és preservar aquests plantígrads i millorar la seva convivència amb les activitats humanes. "E ls arbres fruiters silvestres suposen una font d'alimentació fonamental per als óssos, per la qual cosa disposar d'un hàbitat ric en aquest recurs contribueix tant a millorar les expectatives de l'espècie com a conciliar la seva presència amb les activitats humanes en assegurar-los les fonts d'alimentació en el seu medi natural", han indicat.

L'objectiu principal del projecte, han indicat, "és restaurar l'hàbitat de l'ós bru en zones que han perdut cobertura vegetal a conseqüència de la intervenció humana contribuint al seu torn a la millora de la biodiversitat del territori". Per a aconseguir-ho es pretén crear una xarxa de bosquets d'enriquiment i alimentació formats per pomeres empeltades de varietats locals, moixera vera i cirerers i repartir-los estratègicament entre les zones de presència d'ósses amb cries a les comarques del Val d'Aran i Pallars Sobirà, principalment. De fet, l'any passat, ja es van plantar 9.150 arbres fruiters en aquestes zones, com a culminació de l'anterior edició del programa, que es va desenvolupar en el marc del projecte europeu PirosLife.

Fins fa poques setmanes, tècnics de Forestal Catalana (pertanyent a la Generalitat de Catalunya, i amb qui la FOP té un acord de col·laboració per a la producció de planta) van estar recollint les llavors que es troben en procés de preparació en el viver de l'entitat a Tremp. Allà es cuidaran perquè creixin adequadament els plançons. Després es realitzaran sobre el terreny els treballs de localització i avaluació amb la col·laboració dels serveis tècnics del Parc Natural de l'Alt Pirineu, i posteriorment, ja la tardor de 2021, es començaran les plantacions en els diferents terrenys seleccionats, fins a un total de 10 hectàrees. A més, i segons els barems de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC) del Ministeri de Transició Ecològica, s'estima que el projecte suposarà una reducció a l'atmosfera de 303 tones d'emissions de CO2.

Als Pirineus hi ha una població estimada d' una mica més de mig centenar d'óssos, la majoria d'ells al Pirineu Central. L'últim cens oficial va detectar un mínim de quatre ósses amb vuit cadells el 2019. Des d'Endesa també han recordat que l'ós bru es troba catalogat en situació de perill d'extinció i és una espècie d'interès prioritari en la legislació europea.

Des d'Endesa han afegit que "la col·laboració històrica entre la companyia i la Fundació Oso Pardo, entitat privada que treballa en el camp de la conservació i recerca de l'espècie, s'emmarca dins del Pla de Conservació de la Biodiversitat d'Endesa i es tracta d'una actuació tant a nivell ambiental com social, enfocada la promoció de desenvolupament rural sostenible, l'educació ambiental i la protecció de l'ós bru".