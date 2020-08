Prats encadena 4 nits de festes nocturnes multitudinàries

Prats i Sansor, a Cerdanya, fa quatre nits que encadena festes multitudinàries fins a altes hores de la matinada. Segons ha explicat a l' Ara Pirineus la segona tinent d'alcalde i alcaldessa accidental del municipi, Sílvia Bertran, tot plegat va començar divendres, "i dissabte va seguir, amb una festa multitudinària on potser hi havia 400 o 500 persones". Els concentrats, majoritàriament joves, arriben en cotxe a un descampat que hi ha entre el nucli de Prats i el riu Segre i s'hi estan fins a altes hores de la matinada bevent i escoltant música.

A banda del risc evident d'aquestes accions multitudinàries, tenint en compte la situació de pandèmia, diversos veïns han explicat a l' Ara Pirineus que les festes els provoquen molèsties pel soroll que generen i per la brutícia que deixen. En aquest sentit, Bertran explica que "cada matí, quan pot, la brigada va fins al lloc per netejar la brutícia que hi han deixat, però a banda d'això, des de l'Ajuntament no tenim capacitat per fer res més". El que sí que han fet des del primer dia, afegeix, ha estat avisar als Mossos d'Esquadra i ara "ja estem posant fil a l'agulla, veient que la situació es repeteix cada nit". En aquest sentit, l'alcaldessa accidental explica que els Mossos de la comissaria de Puigcerdà li han assegurat que aquesta nit hi enviaran patrulles per intentar dissuadir a la gent que hi vagi i que, si es veuen sobrepassats, començaran a aplicar mesures més contundents.

Pel que fa al perfil de les persones que s'hi apleguen, Bertran ha explicat que no saben qui són ni d'on vénen, però han detectat molts cotxes de gamma alta. També tenen coll avall que hi ha algú que convoca aquestes trobades i es difonen a través de missatgeria instantània o xarxes socials. És per això que també intentaran descobrir qui hi ha al darrere per mirar de posar-hi fi.

Consultats per l' Ara Pirineus, des dels Mossos d'Esquadra han assegurat que oficialment tenen constància que almenys aquesta passada matinada hi havia un centenar de cotxes a la zona, amb música i gent bevent. Des del cos han explicat que hi han enviat efectius a informar els concentrats que no es podien agrupar, però de moment no s'ha aixecat acta. Tot i això, han remarcat que a partir d'ara aniran fent controls més persistents i si les trobades es mantenen començaran a denunciar.