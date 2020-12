Els primers Premis Càtedra Pirineus reconeixen treballs sobre educació i patrimoni immaterial

La Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus (CEPIP) de la Universitat de Lleida (UdL) ha distingit el treball de tres noies en el marc de la primera edició dels Premis Càtedra Pirineus UdL, que s'han atorgat coincidint amb el cinquè aniversari de la declaració per part de la UNESCO de les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Dues de les guanyadores són de la Universitat de Lleida, Nerea Sánchez i Èlia Riba, mentre que la tercera, Georgina Marín, és alumna de la Universitat de Barcelona (UB). Davant les actuals circumstàncies sanitàries pel covid-19, els guardons s'han lliurat en un acte que s'ha dut a terme en format virtual.

Nerea Sánchez, graduada en Educació Primària dual per la UdL, ha estat la guanyadora del premi al millor Treball Final de Grau (TFG) en l'àmbit d'Educació i Patrimoni dels Pirineus, dotat amb 250 euros, per 'Impacte d'una estada al Camp d'aprenentatge Valls d'Àneu en l'alfabetització naturalista dels infants'. El TFG analitza el coneixement, la curiositat i els sentiments de l'alumnat de cinquè de primària de dues escoles de Catalunya abans i després d'unes estades en un camp d'aprenentatge. Conclou que aquests influeixen positivament per conèixer i aprendre elements naturals característics de la zona pirinenca.

El premi al millor Treball Final de Màster (TFM) en l'àmbit de Patrimoni Immaterial dels Pirineus, dotat amb 500 euros, ha estat per a Georgina Marín, Màster en Antropologia i Etnografia de la UB. La seva recerca sobre 'Anar a servir. Mobilitat, reproducció social i servitud a partir de l'experiència de dones de l'Alt Aragó en el servei domèstic' se centra en les dècades centrals del segle XX. Estudia el fenomen de les minyones que treballaven en règim intern, vivint amb les famílies per les quals treballaven i que va comportar emigració i despoblació.

En la mateixa categoria, la càtedra ha concedit un accèssit de 200 euros a Èlia Riba, Màster Interuniversitari en Gestió d'Àrees de Muntanya per la UdL, pel treball 'L'activitat ramadera a Andorra: passat i futur. Una aproximació etnogràfica sobre l'activitat ramadera a la parròquia de la Massana'. El TFM analitza l'estat i el funcionament del sector en l'actualitat i les seves perspectives de futur.

En l'acte virtual en què s'han lliurat les distincions, la directora de la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, la professora de la UdL, Sofia Isus, ha fet un repàs a les diferents actuacions de la Càtedra com ara el projecte Prometheus, on participen entitats i institucions catalanes, franceses i andorranes, les maletes pedagògiques, el museu virtual fallaire i la plataforma educativa virtual 'Debat a Bat', que es posarà en marxa a inicis del 2021. Isus ha fet referència al retard que la crisi sanitària ha provocat en aquests projectes. "Tot i que hem caminat i hem fet moltes coses, encara falta molt a fer, sobretot en recerca per la qual calen més recursos", ha dit.