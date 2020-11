Quarta defunció arran del brot a la Llar de Sant Josep de la Seu

Quarta defunció arran del brot de covid-19 detectat fa un parell de setmanes a la Llar de Sant Josep de la Seu d'Urgell. Després de les tres morts notificades el cap de setmana en les últimes hores se n'ha conegut una quarta. Tal com ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, a través de les xarxes socials, fruit d'aquest brot també hi ha 2 persones més ingressades al Sant Hospital de la Seu. 24 persones més van ser traslladades fa uns dies a la residència de Puigcerdà, on s'hi ha habilitat un centre de suport, i 24 més es mantenen aïllades a la Llar de Sant Josep, ja sigui amb símptomes lleus o bé sense símptomes. També hi ha 14 treballadors i una religiosa que són positius. Justament aquest dilluns s'han repetit les PCR a totes les persones vinculades al centre que fins ara havien anat donant negatiu.

Tot i aquest brot, les dades epidemiològiques segueixen millorant a l' Alt Urgell, que en les últimes hores ha passat d'un risc de 383 a un de 341, i d'una velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) de 0,77 a 0,72. Recordem que si es manté per sota d'1 vol dir que el virus recula, mentre que si està per sobre, s'expandeix, ja que es considera que cada malalt de covid-19 encomana a més d'una persona. Ara mateix al Sant Hospital de la Seu hi ha 9 persones ingressades per covid-19, 3 més que fa 24 hores.

A Cerdanya la situació també millora. El risc baixa de 520 a 406 i l'Rt cau de 0,80 a 0,68. Segons l'Hospital de Cerdanya, ara mateix hi ha un pacient ingressat per covid-19 (un menys que fa 24 hores) i un possible cas pendent de diagnòstic. Al Pallars Sobirà el risc baixa de 390 a 279 i l'Rt cau de 0,75 a 0,64. Segons Salut, hi ha tres persones de la comarca hospitalitzades, una menys que fa 24 hores. A l' Aran, el risc baixa de 482 a 359 i l'Rt davalla de 0,77 a 0,62. A l'hospital s'hi manté ingressada per covid-19 una persona de la vall.

On la situació segueix empitjorant és al Pallars Jussà, on en les últimes hores ja s'hi ha comptabilitzat les dades corresponents al brot detectat a la residència de Tremp. Tot plegat ha fet que el risc seguís pujant, passant de 704 a 968, tot i que l'Rt hagi baixat lleugerament, de 2,25 a 2,14. Segons Salut hi ha 2 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una menys que fa 24 hores. L'altra comarca que empitjora és l' Alta Ribagorça, on el risc passa de 763 a 776 i l'Rt puja d'1,20 a 1,41.

Tot plegat fa que al conjunt de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 441 a 390 i l'Rt caigui de 0,83 a 0,76. En les últimes hores s'han detectat 23 nous casos de covid-19 a la demarcació, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 2.578.