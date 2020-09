Era Rodibook modifique eth sòn format entà adaptar-se ara naua normalitat deth covid-19

Vielha torne a acuélher, un an mès, era celebracion dera Rodibook, ua pròva non competitiva ena que se demore era participacion de mès de 800 motoristes. Enguan, aguest eveniment arribe ara 9au edicion, damb era abituau gessuda e arribada en parcatge des antigues casèrnes militares. Eth dia 4 de seteme se receberà as participaires, e eth 5 aurà lòc era pròva, que recorrerà bona part dera orografia deth Pirenèu d’Espanha e deth sud de França. Enguan, com a conseqüéncia dera crisi sanitària provocada peth covid-19, era Rodibook s’a vist modificada, e patís diuèrsi cambis importants ena sua organizacion, en tot complir damb es mesures de seguretat e igiene vigentes.

Autant es participaires coma era organizacion auràn d’emplegar obligatòriament era mascarèta e desinfectants de mans. Es participaires auràn ua ampolha d’aguest líquid ena bossa que lis liurarà era organizacion. Ath delà, demore proïbida era participacion grupau que supèren es 10 motoristes d’un madeish club o cercle d’amics. Entà recuélher eth “Welcome Pack”, diuendres era organizacion lis liurarà tot eth materiau sense qu’es motoristes se baishen dera moto, damb eth casc metut, e es membres dera organizacion anaràn damb mascarètes de proteccion e en tot complir es normes de seguretat vigentes.

Atau madeish, s’an eliminat totes es activitats deth dia prealable, atau coma eth briefing (que serà online) e eth sopar finau, s’a modificat era distància entre moto e moto en parcatge entara gessuda (2 mètres), s’aufrirà un pícnic as participaires damb esdejoar e dinar abantes dera gessuda deth dia 5 de seteme, e ena arribada s’autrejarà eth diplòma as motoristes ena rampa sense baishar-se dera moto, en tot seguir es mesures de proteccion.

“Enguan, en tot èster conscienti dera situacion complicada originada peth covid-19, era organizacion seguirà totes es mesures de seguretat e igiene vigentes entà esvitar quinsevolh tipe de risc de contagi pendent era celebracion d’aguest eveniment”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E hig que “era Rodibook ei un eveniment consolidat en Vielha e Mijaran, a on cada an vien mès de 800 participaires qu’aumplisen eth municipi generant un impacte economic de mès de 300.000€ dirèctes en sector servicis”.