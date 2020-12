Salut ha fet 11.685 tests a l'Alt Pirineu i Aran i ha detectat 71 positius

Els cribratges realitzats les últimes setmanes pel Departament de Salut a l'Alt Pirineu i Aran han permès fer 11.685 tests i han detectat 71 positius. Així ho ha donat a conèixer el mateix departament, que ha detallat les xifres per municipis. On se n'han trobat més, proporcionalment, ha estat a Puigcerdà, ja que 900 proves han detectat 35 positius. A Tremp, s'han fet 3.648 proves i s'han trobat 20 positius, mentre que a la Seu d'Urgell s'han fet 895 proves i se n'han detectat 5. A Vielha e Mijaran, de 1.795 tests, 3 han donat positiu, els mateixos que a la Pobla de Segur, on s'han fet 861 proves.

Al Pont de Suert s'ha detectat 1 positiu d'entre les 628 proves fetes, el mateix nombre de positivitat que a Isona i Conca Dellà (amb 286 proves), Oliana (712 proves), Organyà (250 proves) o Rialp (107 proves). A la resta de municipis on s'han fet tests no s'han trobat positius. Entre ells hi ha una capital comarcal, Sort, on s'han fet 334 proves, però cap ha donat positiu.

La resta de nuclis on s'han fet proves i totes han donat negatiu són Coll de Nargó (146 proves), Espot (64), Esterri d'Àneu (236), Gerri de la Sal (23), la Torre de Capdella (111), la Vall de Boí (189), la Vall de Cardós (102), Llavorsí (73), Salàs de Pallars (99), Senterada (54), Tírvia (37) i Vilaller (135).

Des de Salut han recordat que l'objectiu d'aquestes actuacions ha estat detectar la infecció entre persones asimptomàtiques per tallar cadenes de transmissió, aïllar contactes i limitar així l'expansió del virus. Els tests estaven adreçats a tota la població més gran de 16 anys sense símptomes, i els resultats, disponibles en un termini de 15 a 20 minuts, s'han comunicat in situ als ciutadans que es feien la prova, o bé a través d'un contacte posterior personalitzat. També han quedat registrats i es poden consultar a la plataforma La Meva Salut.

Els cribratges intensius, han afegit, han implicat una important mobilització de professionals i de recursos d'atenció primària, amb la col·laboració dels diferents ajuntaments, els consells comarcals, entitats socials, Creu Roja, la Diputació de Lleida, l'Institut Català de la Salut, Fundació Hospital de Puigcerdà, Aran Salut i el Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública.