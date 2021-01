Salut notifica 17 vacunacions en les últimes 24 hores a l'Alt Pirineu i Aran

En les últimes 24 hores s'ha subministrat la primera dosi de la vacuna a 17 persones a tota la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, mentre que la segona dosi no s'ha injectat a ningú més des de diumenge. Amb aquestes dades, facilitades per Salut, el nombre total de persones que ha rebut la primera dosi del vaccí ascendeix a 1.806, mentre que 80 ja han rebut també la segona dosi.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc ha baixat les últimes 24 hores, passant de 517 a 513, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), ha passat de 0,90 a 0,85. Recordem que quan l'Rt és superior a 1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que si es consolida per sota d'1, vol dir que el virus retrocedeix. En les últimes 24 hores, s'han notificat 27 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.447 casos.

Per territoris, les xifres més altes segueixen sent les de l'Aran, tot i que baixen respecte a fa 24 hores. El risc passa de 1.167 a 1.143 i l'Rt baixa d'1,20 a 1,04. Cal apuntar, però, que aquestes xifres encara no tenen en compte la cinquantena de nous casos detectats els últims tres dies, una desena dels quals les últimes 24 hores, segons ha confirmat el Conselh Generau d'Aran. Ara mateix, a l'Espitau Val d'Aran s'hi mantenen cinc persones ingressades per covid-19.

Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 1.035 a 778 i l'Rt passa de 2,29 a 1,72, mentre que una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19. Al Pallars Jussà, el risc es manté gairebé igual, passant de 158 a 157, però l'Rt puja de 0,92 a 1,06. Segons Salut, hi ha cinc persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una més que fa 24 hores.

A l'Alt Urgell, el risc baixa de 695 a 630 i l'Rt passa d'1,18 a 1,02. El nombre de persones ingressades al Sant Hospital de la Seu d'Urgell per covid-19, mentrestant, es manté en 4. A Cerdanya, el risc puja de 480 a 605 i l'Rt passa de 0,64 a 0,76. Baixa, però, el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, que passa de 9 a 8. Finalment, a l'Alta Ribagorça, el risc baixa de 122 a 106 i l'Rt davalla d'1,07 a 0,92. Segons Salut, no hi ha cap persona de la comarca hospitalitzada per covid-19, quan fa 24 hores n'hi havia una.