Se reprenen es visites des familhars ena Residéncia Sant Antòni de Vielha

Era Residéncia Sant Antòni a reiniciat aguest dimèrcles es visites de familhars as usatgèrs e usatgères d'aguest centre. Per motius de seguretat des residents e professionaus, se mantieràn es protocòls establidi pes autoritats sanitàries: es visites des familhes se mantien limitades a ua ora, dus còps per setmana, en espaci net abilitat, respectant es distàncies mercades e damb es dispositius de seguretat (masquetes, guants, mampares de policarbonat). Eth nombre de visitants ei limitat tanben a dus familhars.

Rebrembam que, pr’amor des rebròts produsidi en diuèrses zònes dera província de Lleida eth passat mes de junhsèga, era Generalitat decretèc era suspension des visites des familhes as usatgèrs, a despièch qu’era Residéncia Sant Antòni de Vielha ei catalogada coma residéncia verda, liure de covid-19. D’alavetz ençà, non a estat enquia aué madeish que s’an tornat a repréner aguestes visites.

“Es residents an tornat a passar fòrça temps sense poder veir as sues familhes per motius de seguretat, mès auent en compde es donades actuaus, era pòga prevalença de casi de coronavirus en territòri e en tot seguir es mesures preventives de besonh, pensam qu’ei de besonh entàs nòsti grani repréner aguest contacte, en tot suenhar dera sua salut emocionau e mentau”, afirmaue era conselhèra d’Igualtat, Salut e Benèster, Maria Vergés.