Tornen les cues a la Bruixa d'Or de Sort

L'administració de loteria més coneguda del Pirineu i de bona part del país, l a Bruixa d'Or de Sort, ha tornat a viure aquest dimarts imatges que feia dies que no es veien. El confinament municipal de cap de setmana ha fet que els darrers caps de setmana el moviment al territori hagi estat escàs. El fet que aquest dimarts festiu no hi hagi hagut restriccions a la mobilitat, però, ha fet que diverses zones del Pirineu hagin registrat un moviment de visitants, turistes i segons residents superior als caps de setmana anteriors.

Un exemple gràfic d'aquest fenomen s'ha pogut veure a la vorera de davant de la Bruixa d'Or, on en alguns moments del dia s'hi ha format una bona cua. Tot i això, no ha arribat, ni de bon tros, a les que se solien veure abans de la pandèmia durant el pont de la Puríssima o els caps de setmana previs al sorteig de Nadal.