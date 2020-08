260x366 Tremp manté la Festa Major amb mesures de seguretat Tremp manté la Festa Major amb mesures de seguretat

L'Ajuntament de Tremp ha decidit mantenir la Festa Major 2020, però amb fortes mesures de seguretat sanitàries per evitar contagis de covid-19. Tal com han confirmat des de l'Ajuntament, la celebració tindrà lloc del 4 al 8 de setembre. Si cap canvi d'última hora ho impedeix, Tremp es convertirà en l´única capital comarcal de l'Alt Pirineu i Aran que haurà pogut fer la Festa Major enguany, després que les altres poblacions decidissin suspendre-les, alguna d'elles a última hora, com la Seu d'Urgell.

Des del consistori trempolí han indicat que "tot i els entrebancs sorgits per les circumstàncies del covid-19, Tremp presenta la Festa Major 2020 amb un programa de festes complet, al qual no faltaran espectacles i activitats per a tots els públics com ara concerts d'orquestres, teatre, sessions de Dj's locals i espectacles infantils, entre altres". En un comunicat, l'Ajuntament assegura que, conjuntament amb la Comissió de Festes, "han treballat per dur a terme una Festa Major que arriba marcada per l'excepcionalitat de la situació sanitària". Per aquest motiu, assenyalen, "els actes seran amb aforament limitat i seguint tots els protocols de seguretat i higiene, amb el compromís ferm de donar suport al sector cultural, i transmetent als veïns la seguretat en la realització de les activitats".

A l'hora de confeccionar la programació, expliquen, "s'ha mirat de mantenir els compromisos adquirits abans del covid-19 i també s'ha intentant potenciar la presència d'espectacles de km0, majoritàriament de companyies locals i de la província de Lleida. El tret de sortida el marcarà el tradicional pregó d'inici de Festa Major, que enguany anirà a càrrec dels germans Tomàs, el Lluís i l'Andreu: trempolins, jugadors professional d'hoquei amb el Llista Blava i campions d'Europa la temporada passada.

Tot i això el mateix dia 4 hi haurà dos actes previs: la presentació del llibre La veritable història del llibreter assassí de Barcelona, de Marcel Fité i l'espectacle de teatre de carrer amb la companyia Campi qui Pugui. Al vespre, els joves de la ciutat podran gaudir de les actuacions de Radio Balcon, Dj Bacardit i Martin's Deejay.

El dissabte 5, mentrestant, destaca la inauguració de l'exposició del poeta Joan Subirana una vida filant paraules, coincidint enguany amb el centenari del seu naixement. A la tarda, serà el torn per l'espectacle infantil, No ploris de la companyia trempolina Mai Tant Teatre, seguit del concert dels valencians La Fúmiga. El dia acabarà amb el concert amb la Cobla Orquestra Montgrins.

El tercer dia de festa, la programació començarà amb la despertada popular amb la Colla de Trabucaires Miquelets del Pallars i els Trabucaires de Cardedeu. De cara a la tarda els més menuts podran gaudir de Jocs gegants amb Toc de Fusta i a continuació dues sessions de l'espectacle de carrer Possê amb la Batucada Sound de Secà. A la nit Stress Band posarà la cloenda als actes de diumenge amb un concert.

El dilluns 7 el dia començarà amb l'espectacle Titiritriki per al públic familiar, de la companyia lleidatana Zum Zum Teatre. Al vespre a l'Espai Cultural la Lira es representarà l'obra de teatre Dos Taüts negres i dos de blancs, dirigida per Eduard Mundada, i tot seguit concert amb l' Orquestra Metropol.

La darrera jornada de la Festa Major, el dimarts 8 de setembre, s'iniciarà amb un espectacle de titelles La princesa i el pèsol de Festuc Teatre. A les 12h hi haurà missa de Festa Major i ofrena floral de la Cremablat a la Verge de Valldeflors a càrrec de la Colla de Diables Lo Peirot. La tarda s'encetarà amb les tradicionals sardanes amb la Cobla Jovenívola d'Agramunt. Posteriorment, hi haurà concert amb el grup Banda Sonora, i a les 23h fi de la Festa Major 2020 amb focs artificials des del balcó.

A partir del divendres 28 d'agost s'obriran els formularis de les inscripcions a les activitats del programa de la Festa Major. Per accedir-hi, es podrà fer a través dels codis QR que hi haurà al programa d'actes, així com a través del web de l'Ajuntament. Les persones que no tinguin accés a internet, podran fer les inscripcions trucant a l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9h a 14h al 973650005 o presencialment a la planta baixa de l'Ajuntament en el mateix horari.

Des de l'Ajuntament de Tremp s'ha fet una crida a " gaudir de la festa amb responsabilitat, i complint totes les indicacions i mesures de seguretat i higiene". En aquest sentit, assenyalen que "fer una Festa Major diferent és possible".