Troben "un jaciment únic al Pirineu" sota els carrers de la Seu d'Urgell

Les obres de construcció d'un magatzem de biomassa al pati del Centre Cultural les Monges de la Seu d'Urgell van deixar al descobert restes arqueològiques que un cop excavades s'ha vist que es tracta d'un tram urbà dels segles XIII-XIV. L'espai excavat són uns 170 metres quadrats on ja s'ha identificat un barri menestral amb edificis a banda i banda d'un carrer empedrat. Entre les restes destaquen peces de ceràmica i un os d'animal treballat que podria ser un complement d'algun moble. Pel que fa a la ceràmica, aquesta evidencia la comunicació entre la Seu d'Urgell i Andorra, ja que és a un dels pocs indrets del Pirineu on s'han localitzat restes similars. Per tot, ha estat qualificat com un jaciment únic al Pirineu per la seva magnitud i estat de conservació.

Els arqueòlegs creuen que aquest jaciment possiblement es va abandonar durant la pesta negra, una epidèmia mortífera del segle XIV, i posteriorment es va tornar a poblar, donat que s'han trobat construccions del segle XVI-XVII com una plaça empedrada amb còdols. L'arqueòleg Òscar Augè, encarregat de l'excavació, ha dit que "no es coneix cap jaciment d'aquestes característiques en tot el Pirineu" tant per la seva magnitud com pel seu estat de conservació.

La voluntat de l'Ajuntament ha estat en tot moment conservar i divulgar aquest jaciment. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha explicat que el magatzem de biomassa es traslladarà a un altre espai pròxim, a l'escola Pau Claris, i aquest pati se seguirà excavant per construir un relat històric d'aquesta època de la Seu d'Urgell. En aquest sentit, no solament es vol consolidar i poder fer visitable la superfície ja excavada sinó que també es pretén excavar la resta de plaça, una superfície d'uns 700 metres quadrats, per poder documentar tot aquest tram urbà d'època medieval.

L'Ajuntament buscarà recursos per seguir amb més campanyes d'excavació i vol implicar alumnes de batxillerat o universitaris en l'estudi d'aquestes restes localitzades al ben mig del tram urbà de la Seu d'Urgell.