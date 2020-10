Veïns del Pallars Jussà s'organitzen contra un macroprojecte de plaques solars

El projecte per col·locar plaques solars en 700 hectàrees de quatre municipis del Pallars Jussà ( Isona i Conca Dellà, Tremp, Castell de Mur i Talarn) ha portat a veïns de la comarca a crear la plataforma ' Salvem lo Pallars', sota el lema 'Aturem el Mega parc solar' per evitar aquesta instal·lació. La plataforma creu que "aquest megaprojecte topa frontalment amb el model de territori sostenible del Pallars Jussà". Posen com a exemples iniciatives promogudes per les administracions com el Geoparc Orígens, amb l'acreditació de la UNESCO, la certificació StarLight, Gratitud Pallars o GPS Tourism. A Isona s'ha projectat col·locar les plaques en terrenys municipals i per això la plataforma demana un referèndum per poder decidir.

La plataforma creu que amb el desplegament de parcs solars no es genera energia per al territori i "s'hipoteca la terra durant trenta anys, menystenint l'alt valor productiu i de l'agricultura i la ramaderia". La promotora BlueProm contempla diferents projectes als nuclis d'Isona i Conca Dellà (Basturs, Orcau i Sant Romà d'Abella), Tremp (Suterranya), Castell de Mur i Talarn.

Els terrenys públics d'Isona i Conca Dellà

Al municipi d'Isona i Conca Dellà està previst instal·lar-hi 460 de les 700 hectàrees previstes en un sòl comunal i patrimonial. Salvem lo Pallars ha explicat que aquests terrenys són del poble i fins ara s'han arrendat a diferents agricultors i ramaders del municipi. Concretament, al terme municipal de Basturs a sota la muntanya de Sant Corneli, a l'anomenat Pla de Viu, hi estan previstes unes 50 hectàrees.

La plataforma ha demanat ja a l' Ajuntament d'Isona i Conca Dellà el "dret a decidir" sobre l'ús del sòl públic. Concretament, els veïns, amb el suport de diverses entitats, han signat una petició conjunta perquè l'Ajuntament faci un referèndum referent a aquest projecte que s'ubicaria en terrenys comunals. Salvem lo Pallars ha afirmat que no estan en contra de les energies renovables, i sí en contra d'un model especulatiu.