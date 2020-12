Vielha e Mijaran encargue un informe entà avalorar er estat des arbes en parcatge des antigues casèrnes militares

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a encargat un informe a ua enginheria forestau entà poder conéisher prigondament er estat que presenten es arbes que se trapen en parcatge des antigues casèrnes militares. Fòrça d'aguesti arbes, exemplars de bibo auba, an mès de 40 ans e son poiridi en sòn interior, de manèra que supausen un gran risc entara seguretat dera gent que passège peth parcatge e entàs veïculs qu'i circulen o son parcadi. Ath delà, enguan, en darrèr temporau, i auec un arbe que queiguec en solèr, en tot supausar un grèu perilh, de manèra qu'er objectiu ei previer mès risqui com aguest en cas de naui episòdis de fòrtes pluges, nheuades o ventades.

“Èm preocupadi per estat que presenten aguesti arbes, pr'amor qu'an fòrça ans e son en un estat maumerenc. Era seguretat dera gent ei çò que mos a amiat a demanar er informe, e poder actuar posteriorament en conseqüéncia”, comente eth còsso d'òbres e servicis de Vielha e Mijaran, Jacint Cuny. E ahig que “er objectiu non ei suprimir toti es arbes, senon trèir es mès perilhosi e sajar de sauvar, ena màger mesura possible, fòrça d'eri, en tot hèr sonque trabalhs de melhora ena seguretat”.