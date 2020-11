Vielha e Mijaran gestione mès de 800 ajudes entà hèr front ara crisi economica deth covid-19

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a enregistrat mès de 800 ajudes des desparières linhes d'ajudes e subvencions extraordinàries qu'enguan a metut en foncionament entàs vesins/es empadronadi/es en Vielha e Mijaran, entà lutar contra era crisi economica derivada dera aparicion dera pandémia deth covid-19. Totes aguestes ajudes e subvencions extraordinàries, a on tanben s'an d'includir era trentia de persones contractades enes plans aucupacionaus, s'amien a tèrme en un moment economic complicat, des dera declaracion der estat d'alarma eth passat mes de març a consequéncia deth covid-19, e qu'a portat a fòrça familhes e negòcis a auer problèmes entà poder subervíuer, pr'amor que fòrça gent a perdut temporau o definitiuament eth sòn lòc de trabalh.

Atau madeish, er Ajuntament de Vielha e Mijaran amassa damb eth Conselh Generau d'Aran se trapen en tot finalizar era redaccion d'ua naua linha d'ajuda que compdarà damb ua partida de 100.000 èuros dirigida as persones que se trapen en risc d'exclusion sociau e, per tant, que son fòrça vulnerables deuant dera crisi economica d'enguan e, sustot, en tot pensar de cara a 2021. Fin finau, era soma d'aguest plan d'ajudes extraordinàries implementades enguan per Ajuntament de Vielha e Mijaran serà de mès de 500.000 èuros, entà ajudar ara ciutadania deth municipi a paliar bona part des efèctes dirèctes dera crisi economica provocada pera pandémia.

“Era prioritat der Ajuntament son es nòsti/es vesins/es e es sòns negòcis e lòcs de trabalh en aguesti moments economics complicadi. Per aquerò, implementèrem tot un seguit d'ajudes extraordinàries, que sajaram de resòlver tant lèu coma sigue possible”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “er objectiu d'aguestes mesures extraordinàries ei paliar es efèctes economics causadi peth covid-19, e per aquerò seguiram en tot ajudar damb naues accions, laguens des nòstes possibilitats, entà èster ath vòste costat, pr'amor qu'encara trigaram un temps en poder tornar a ua cèrta normalitat”.