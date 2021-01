Vielha e Mijaran adapte era dubertura des installacions municipaus ara naua resolucion dera Generalitat

Deuant dera aplicacion dera resolucion SLT1/2021 deth Departament de Salut dera Generalitat de Catalunya entara contencion des bròts dera pandémia deth covid-19 en territòri, er Ajuntament de Vielha e Mijaran a adaptat es condicions de dubertura e aforament des installacions municipaus entre es dies 7 e 17 de gèr, qu'ei eth periòde que compren aguesta resolucion.

D'aguesta manèra, se proïbís era dubertura des equipaments esportius en espacis barradi. En cas deth Palai de Gèu de Vielha sonque aufrirà eth servici des piscines interiores damb un aforament maxim deth 30%, en tot demanar cita prealabla. En tot cas, es activitats aquatiques sonque se realizaràn individuaument, pr'amor que demoren proïbides es activitats collectives. Per tant, tanben demoren suspenudi temporaument es desparièrs corsi que s'impartissen en aguest equipament. Era rèsta d'espacis seràn barradi ath public enquia nau avís. Er orari deth Palai de Gèu se manten, des 9 as 14 ores e des 15 as 21 ores, entà complir damb eth tòc de queda.

Damb aguesta naua normativa, eth Palai d'Espòrts e eth Centre Polivalent de Vielha e Mijaran demoraràn totaument barradi ath public.

D'aute biais, es espacis culturaus (Bibliotèca Generau de Vielha e Era Audiovisuau) poderàn daurir damb un aforament maxim deth 50% de capacitat. Atau madeish, es parcs infantils dauriràn enquias 20 ores, en tot perméter un aforament maxim deth 50%.